Løperdronningens ukjente drama

RIVALER: Grete Waitz (Andersen) og Ingrid Kristiansen konkurrerer mot hverandre på 1500 meter under landskampen på Bislett. Waitz vant løpet. Foto;NTB / NTB Foto: NTB

Den gang het hun Grete Andersen og var 18 år. Hun var i starten på det som skulle bli en enestående friidrettskarriere.

Utenfor friidrettsbanen smilte livet til Grete.

Hun hadde forlovet seg med Tom Ingebrigtsen. Han tilhørte også klubbmiljøet i Vidar. Grete hadde vært avstandsforelsket i Tom siden 14-årsalderen og de ble kjærester da Grete var 16 år.

Men året etter ble alt snudd på hodet. Grete Waitz sin ungdomsforelskelse fikk påvist kreft og døde senere samme år.

Dette kommer fram i boka «Rivalene» skrevet av Mads Drange. Hovedinnholdet i boka dreier seg om forholdet mellom Norges to store løperprofiler på 1970 og 1980-tallet, Grete Andersen og Ingrid Kristiansen.

«Tom var viktig for Grete. Ikke bare som kjæreste og venn, men også som trener og treningspartner. Ungdomsforelskelser kan være intense, og det var det også i deres tilfelle.»

«De trente sammen, spiste sammen og tilbrakte all den tid de hadde tilgjengelig med hverandre. For Grete ble det nesten som en avhengighet.»

Slik beskriver forfatter Mads Drange forholdet mellom de to. I boka går det fram at beskjeden om at Tom hadde testikkelkreft var tung å motta.

Waitz' ukjente drama kommer fram i boken «Rivalene».

«Hvordan kunne Tom bli alvorlig syk i en alder av 24 år? Tom var en av de raskeste 800-meterløperne i landet. Grete nektet å akseptere dødsdommen og responderte på den tragiske beskjeden med å trene enda mer og enda hardere»

«Vår kjære, kjære sønn, og min forlovede Tom Ingebrigtsen døde fra oss i dag, 24 år gammel.»

Dødsannonsen sto i Aftenposten og Arbeiderbladet.

Grete tok dødsbudskapet svært tungt.

«Grete gikk inn i en tung depresjon. Ingenting betydde noe lenger. Hun sluttet nesten å spise, og raste rakst ned i vekt. Moren prøvde å overbevise henne om at hun fortsatt hadde mye å se fram til i livet, men det nyttet ikke.»

«Grete hadde sluttet å møte opp på Vidar-treningene, og mange i klubben var bekymret. Hun var ikke en som snakket mye om egne følelser, og tapet av ungdomskjæresten var ikke noe hun pratet om da , og heller ikke senere.»

Det var en tøff tid for Grete. Det så Jack Waitz, også han var i klubben Vidar. Sammen med Gretes bror, Arild, fikk de overbevist om at trening kunne være god medisin i sorgen. Men det tok tid før Grete var tilbake på sitt gamle nivå.

I boka går det fram at Jack Waitz knapt hadde lagt merke til Grete da hun dukket opp på trening. Men etter hvert som de løp sammen hadde de blitt bedre kjent.

Det utviklet seg til et vennskap som ble styrket under Tom Ingebrigtsens sykdom og bortgang. Våren 1973 flyttet de sammen. Til slutt hadde vennskapet utviklet seg til et giftemål.

Grete Waitz var banebrytende som langdistanseløper. Hun vant VM-gull, OL-sølv på maraton. Og vant New York Marathon ni ganger. Grete Waitz døde av kreft 19. april 2011.