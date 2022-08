Gamblet: – Han likte ikke det noe særlig

Henrik Ingebrigtsen hadde kalkulert med en tung dag for lillebror.

Jakob Ingebrigtsen hadde få problemer med å ta seg videre til finalen på 1500 meter mandag kveld i München. Ingebrigtsen løp i mål som førstemann til tross for et nesten-uhell underveis.

I kveld skal Ingebrigtsen løpe finale på 5000 meter. Der forventer storebror Henrik Ingebrigtsen å se lillebroren enda sprekere. Han forteller at teamet gamblet i oppladningen til mandagens forsøk.

– Jeg synes han så bra ut. Å reise ned på konkurransedagen er selvfølgelig en risiko å ta. Vi kjørte ned fra St. Moritz i dag tidlig. Jakob liker ikke å føle seg tyngre enn han må. Dette er egentlig en oppskrift på litt tunge bein, men herfra kan det bare bli bedre og bedre. Det virker som det var verdt risikoen, men det var jeg som måtte tatt skylden om det hadde gått til helsikke, sa Ingebrigtsen til TV 2 mandag kveld.

– Langrennsløperne hevder dag to etter høydeopphold er det verste?

– Vi skal ikke ta høyderåd fra langrennsløpere, men vår erfaring er at vi må prøve å få alle konkurransene så tett på høydeoppholdet som mulig. Vi tenker mest på det som skjer seinere i uken, sier han.

– Nesten litt dumt

Selv om storebrors plan ble fulgt til punkt og prikke, var ikke lillebror bare fornøyd.

– Jakob er i veldig god form, men han er først og fremst tung mentalt. Han har sittet i bilen og følte seg litt tyngre på oppvarmingen. Han liker jo ikke det. Alle mennesker liker å ha det behagelig og bra, så jeg tror ikke han likte det noe særlig. Det så jeg litt på ham. Men da han kom ut på banen og fikk løpt et par runder så han veldig bra ut de siste 600-700 meterne, forteller Ingebrigtsen.

Klokken 21.08 i kveld er det finale. Og det på en distanse storebroren tror Jakob har mer å gå på.

– Jeg har mest tro på Jakob som 5000-meterløper. Helt siden han var 15 år er det der han har imponert meg mest. At han er så nær verdensrekorden på 1500 meter er litt dumt, for jeg skulle gjerne sett ham løpe skikkelig, skikkelig fort på 5000 meter i stedet for, sier Ingebrigtsen.

– Ikke mett

I VM lekte med 21-åringen med konkurrentene og løp inn til et suverent gull. Storebror forsikrer at det ikke er noen hvilepute for Jakob.

– Jeg tror ikke han tenker noe på det. Jeg tror ikke han er mett når han kommer inn i dette mesterskapet med to VM-medaljer i sekken. Jeg tror det kun er den neste medaljen som gjelder, sier Ingebrigtsen.

Om ikke annet har i hvert fall unggutten fartsfølelsen på plass før finalen.

– Da vi kom inn i Tyskland var det strake veien på autobahn. Vi måtte google om skiltet vi så betød fri fartsgrense. Det gjorde det. Leiebilen fikk kjørt seg. Fartsfølelsen er bra etter å ha kjørt på autobahn, smiler storebror.