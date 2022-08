Fotballryktene: – Spillerne krever flere kjøp

Det er ikke bare Manchester United-fansen som ønsker flere nye ansikt inn dørene på Old Trafford.

Profiler som Cristiano Ronaldo, Harry Maguire og Marcus Rashford har nå sendt et SOS-signal til styret om at det kreves flere forsterkninger, skriver Mirror.

Én potensiell nykommer er Atletico Madrids Mathues Cunha. Brasilianeren kan være svaret på Uniteds spissjakt for 500 millioner kroner, ifølge Daily Mail.

Det er nok flere grunner til at United er på spissjakt. Skal man tro Times kan én av grunnene være at Erik ten Hag nå har godtatt en potensiell Ronaldo-overgang.

Mirror melder at Barcelona fortsatt ønsker å hente Bernardo Silva. Manchester City vil beholde magikeren, og krever dermed over 900 millioner kroner for ham.

Marcos Alonso skal derimot være av det billigere slaget. Ifølge The Sun skal Chelsea-backen være enige med Barcelona om de personlige betingelsene.

Chelsea gjør klart et bud nummer to for Everton-unggutt Anthony Gordon, ifølge Daily Mail. Det nye budet skal ligge på om lag 525 millioner kroner.

West Ham har flere spillere i kikkerten etter en skuffende sesongstart. Chelsea-back Emerson, Manchester Uniteds Eric Bailly og PSG-spilleren Thilo Kehrer nevnes alle av Daily Mail.

Leo Østigård kan få en Tottenham-flopp som lagkamerat i løpet av de neste dagene. Overgangsguruen Fabrizio Romano melder at Tanguy Ndombele er nære en overgang til Napoli.

Samme mann skriver at også Keylor Navas er aktuell for Østigårds Napoli.