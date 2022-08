Forsikringsselskap advarer: – Mye vann- og lynskader

STORE VANNMENGDER: Flere kan forvente en våt opplevelse i møte med gatene tirsdag. Den store mengden vann medfører en rekke skademeldinger hos forsikringsselskapene. Her avbildet en sykkelundergang i Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det siste døgnet har et kraftig uvær herjet over store deler av landet. Gjentatte meldinger om lynnedslag og farevarsel for styrtregn kan brått koste befolkningen dyrt.

Kommunikasjonsdirektør i If, Sigmund Clementz, kan fortelle til TV 2 at skademeldingene har rent inn i løpet av gårsdagen. Og han legger ikke skjul på hva som vil skje videre.

– Vi «regner» med at i løpet av formiddagen vil vi få langt flere skademeldinger enn hva vi har til nå, sier han.

Til tross for at flere av dem er etterslep fra mandagens uvær, understreker han at værvarselet ikke signaliserer at det vil gi seg umiddelbart.

REGNKAOS: Styrtregnet i Oslo laget i morgentimene nærmest «innsjøer» i gatene. Foto: Morten Michelsen Berg

Uforutsigbare værforhold

Tirsdag morgen er det utsendt farevarsel for styrtregn i Rogaland og Hordaland. I tillegg vedvarer gult varsel for regn og lyn i store deler av Sør-Norge.

Meteorolog Mariann Aabrekk ved StormGeo sier det er vanskelig å si hvilke landsdeler som vil bli hardest rammet.

– Det er store lokale forskjeller med byggeaktivitet. Det er intenst mens det står på, også gir det seg plutselig igjen, sier Aabrekk til TV 2.

Foreløpig er det likevel flest byger over Sør- og Østlandet. Der områder på Østlandet, sør for Mjøsa og videre sørover mot Kristiansand som er mest utsatt.

Den største utfordringen er de store mengdene vann som kommer på kort tid. Og som ikke alltid har noe sted å renne vekk.

– Nesten bingo

I likhet med meteorologen deler kommunikasjonsdirektøren oppfatningen rundt problematikken med uværet.

– Det som er så spesielt med denne værtypen er at det er nesten som bingo, sier Clementz.

FLERE SKADEMELDINGER: Kommunikasjonsdirektør i If Sigmund Clementz forteller om at flere meldinger om vann- og lynskader har preget selskapet skadekontor det siste døgnet. Foto: If9

Det kommer til syne på antall skademeldinger forsikringsselskapet har mottatt det siste døgnet.

Det er for tidlig å si noe om hvor store summer det er snakk om når det gjelder de pågående innmeldingene av vann- og lynskader. Men kommunikasjonsdirektøren sammenligner værforholdene med en augustdag tilbake i 2016.

– Da hadde If alene over 900 skader i løpet av noen få timer, kun i kommunene Asker, Bærum og Oslo-vest. Den gang da ble det gjort skader for om lag 800 millioner kroner, sier han.

Frykt ikke

Til tross for at det er ventet langt flere skader utover dagen, forsikrer Clementz om at de er godt beredt på å hjelpe forbrukerne.

– Erfaringsmessig er det er spenn i skadene som går fra at noen har fått kjelleren full av vann, til noen som har fått litt vann på gulvet, sier han.

OVERSVØMMELSE: De store mengdene vann har en vond tendens til å renne ned i kjellere i tettbebygde strøk. Foto: Andrine Myran / TV 2

Likevel understreker han at begge deler kan være like «alvorlige» med tanke på arbeidet i etterkant av skadene.

– Disse skadene dekkes av boligforsikring. Dersom man skulle fått ødelagt andre gjenstander dekkes disse av innboforsikringen.

Føre var

Når det gjelder lyn og lynnedslag har kommunikasjonsdirektøren noen klare råd til befolkningen.

– Installer overspenningsvern i sikringsskapet. Dette vil kunne sikre boligen din fra sterk strømføring i det elektriske nettverket, dersom det slår ned i nærheten, sier Clementz.



I tillegg vil han naturligvis minne om å trekke ut støpslene fra kontaktene rundt om i huset.