Trump raser: – De stjal passene mine

Etter at FBI ransaket Donald Trumps hus i Mar-a-Lago har det haglet med anklager fra den tidligere presidenten.

Det stormer rundt tidligere president Donald Trump, etter at amerikanske føderale myndigheter ransaket boligen hans i Mar-a-Lago tidligere i august.

Ransakelsen skal ha ført til at FBI fant esker med gradert materiale på eiendommen, som Trump skal ha tatt med seg hjem etter presidentkandidaturet.

Nå hevder Trump at det ikke bare var esker som ble tatt fra eiendommen, ifølge NBC News.

Omtaler det som «tredje verden»

I en uttalelse på sin egen sosiale medium-plattform «Truth Social», hevder Trump at FBI «stjal» tre av hans pass.

– Wow! Under FBIs ransakelse av Mar-a-Lago, så stjal de mine tre pass (ett utløpt), sammen med alt det andre, skriver den tidligere presidenten.

UTESTENGT; Etter at Donald Trump ble utestengt fra Twitter, har han ytret seg på «Truth Social». Foto: Skjermdump / Truth Social

– Dette er et angrep på en politisk motstander på et nivå som jeg aldri har sett tidligere i landet vårt.

Avslutningsvis i innlegget omtaler han det som: «Tredje verden».

Ifølge den amerikanske nyhetskanalen skal alle passene ha blitt levert tilbake til Trump i etterkant av ransakelsen.

Godkjente ransakelse

Det amerikanske justisdepartementet skal, i forkant av ransakelsen, ha etterlyst dokumentene de mente Trump ikke hadde gitt fra seg på et tidligere tidspunkt, ifølge The New York Times.

Noe den amerikanske justisministeren Merrick Garland skal ha bekreftet i ettertid.

– Jeg vil understreke at alle amerikanere er underlagt loven, sa Garland etter ransakelsen.

– Jeg godkjente personlig beslutningen om å be om en ransakelsesordre. Dette er ikke en lettvint beslutning i departementet, la han til.

OFFENTLIGGJORT: Selv om selve ransakelsesordren er offentliggjort, nekter Justisdepartementet å offentligjøre begrunnelsen bak. Foto: Jon Elswick / NTB.

Splid om offentliggjøring

Trump mener han er utsatt for en heksejakt og har bedt om at ransakelsesordren blir offentliggjort, noe den har blitt.

Samtidig sa tirsdag Justisdepartementet nei til offentliggjøringen av begrunnelsen bak ransakelsen, med bakgrunn i blant annet nasjonal sikkerhet, ifølge NTB.

– Det foreligger overbevisende grunner, blant annet beskyttelse av en pågående etterforskning som omfatter nasjonal sikkerhet, som støtter at dokumentet ikke publiseres, uttaler departementet.