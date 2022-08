Tidligere statsminister tok en «spansk en»: – Fullstendig uhørt

Albanese anklager Morrison for å ødelegge demokratiet etter avsløringen om at Morrison i hemmelighet ga seg selv fem ministerposter. Det skjedde uten at befolkningen fikk vite det, og Morrison førte nasjonalforsamlingen bak lyset, ifølge Albanese.

Detaljer i saken ble først avslørt i helgen i australske medier. Albanese la tirsdag til at Morrison i perioden fra mars 2020 til mai 2021 utpekte seg selv til minister for helse, økonomi, finans, innenrikspolitikk og industri, og at dette så ut til å ha gitt Morrison like stor makt som statsrådene som allerede hadde disse postene.

– Det er fullstendig uhørt at disse utnevnelsene ble holdt skjult for australierne av Morrisons regjering, sa Albanese til journalister i Canberra tirsdag.

Morrison forsvarer overfor den Sydney-baserte radiostasjonen 2GB at han ga seg selv flere ministerverv. Han sier at de skulle være en sikkerhetsmekanisme under koronapandemien og at han ville gjort utnevnelsene av seg selv offentlig dersom han hadde kommet til å få behov for å benytte seg av disse vervene.

– Noen ganger glemmer vi det som skjedde for to år siden og situasjonen vi sto overfor. Det var en uvanlig og uhørt tid, sier han, og bruker sykehusinnleggelsen av Storbritannias statsminister Boris Johnson som eksempel.

