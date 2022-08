Lyn: Gult farevarsel igjen

Tirsdag morgen ble det sent ut gult farevarsel om mye lyn i Rogaland og Hordaland. Mandag slo lynet ned nesten 6000 ganger på seks timer etter et gult farevarsel.

Det var et voldsomt leven av lyn og torden på Østlandet i går ettermiddag. Nå står Vestlandet for tur.

– Vi har sendt ut et gult farevarsel om mye lyn for Rogaland og Hordaland, skriver @Meteorologene på Twitter.

I går sendte de ut gult farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet, og da slo lynet ned nesten 6000 ganger på seks timer. I Oslo slo lynet ned i taket på et hus og uløste brann.

Lynnedslagene begynte over Østfold, og fortsatte innover Viken og Innlandet. På Ringerike tok det fyr i et stabbur som fungerte som lokalmuseum, og også her var det lynnedslag i området like før brannen ble oppdaget.