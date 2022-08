Lula leder foran Bolsonaro i Brasil

Brasils tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva leder over sittende president Jair Bolsonaro på en måling dagen før valgkampen offisielt starter.

Brasils tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva (76) leder på den siste målingen over sittende president Jair Bolsonaro (67). Tirsdag sparkes valgkampen offisielt i gang. Foto: AP / NTB

Lula får en oppslutning på 44 prosent, mens Bolsonaro får støtte fra 32 prosent av de spurte på målingen som meningsmålingsinstituttet Ipec kunngjorde mandag.

Tirsdag går det offisielle startskuddet for valgkampen, selv om Bolsonaro og Lula i praksis allerede har drevet valgkamp i flere måneder.

67 år gamle Bolsonaro skal holde et valgmøte i Juiz de Fora, en liten by sørøst i landet der han ble angrepet med kniv under 2018-valgkampen.

76 år gamle Lula skal samme dag besøke en Volkswagen-fabrikk i Sao Bernardo do Campo i delstaten São Paulo, der han i sin tid startet sin politiske karriere som fagforeningsleder.

Hvis ingen kandidat får mer enn 50 prosent av stemmene i valget 2. oktober, blir det holdt en ny valgrunde 30. oktober.