Rapperen A$AP Rocky tiltalt for væpnet angrep

Mandag ble rapperen A$AP Rocky siktet for ved to tilfeller å ha trukket et våpen mot en tidligere venn, og for å ha avfyrt våpenet.

Den 33 år gamle rapperen A$AP Rocky ble tiltalt for de to lovbruddene mandag i Los Angeles. Ifølge påtalemyndigheten i Los Angeles fant hendelsen sted i Hollywood i fjor.

Avfyrte våpen på offentlig sted

A$AP Rocky, som egentlig heter Rakim Athelaston Mayers, skal ha rettet et halvautomatisk skytevåpen mot den tidligere vennen i en krangel den 6. november. Deretter oppsto en ny konfrontasjon, og denne gangen skal rapperen ha trukket våpenet og skutt to ganger i retning av mannen han kranglet med, som fikk en lett skade. Det er ikke kjent hvem som er fornærmet i saken.

– Å avfyre et våpen på et offentlig sted er et alvorlig forhold som kunne ha fått tragiske følger, ikke bare for den personen som var målet for skytingen, men også for uskyldige forbipasserende i Hollywood, sa påtaleansvarlig George Gascón til nyhetsbyrået AP.

Rapperen og to andre menn skal ha flyktet fra stedet etter at han avfyrte våpenet, ifølge politiet. Han ble opprinnelig arrestert for hendelsen på Los Angeles internasjonale flyplass den 20. april, men fikk slippe ut mot kausjon samme dag.

Rapperens advokat har foreløpig ikke kommet med noen kommentar. Han er innkalt til retten onsdag for å erkjenne eller nekte straffskyld.

Ble far i mai

A$AP Rocky er medlem av et Hip Hip-kollektiv i Harlem, og kommer opprinnelig fra New York. Han hadde sitt musikalke gjennombrudd i 2011, og har vært nominert til to Grammy-priser.

Han er i et forhold med popstjernen Rihanna, og de to fikk en sønn i mai i år. I 2019 var ble han dømt i en mye omtalt rettssak i Sverige.