Nødplan: Dramatiske virkemidler mot kraftkrise i Europa

Flytende solpaneler i Selbersee-sjøen i Tyskland strekker ikke til for å erstatte den russiske gassen. Tyskland er blant landene som har lagt nødplaner for å møte en strømkrise i vinter. Men for mindre økonomier i Europa som ikke kan kjøpe dyr kraft på det europeiske markedet, er krisen her allerede. Foto: INA FASSBENDER / NTB

Innbyggerne i Kosovo skulle få tilgang til seks timer strøm av gangen, deretter slås strømmen av i to timer. Det er en talsperson for strømselskapet KEDS som informerte om rasjoneringen mandag, og da var ikke satt noen sluttdato for ordningen.

Nødløsning uten tidsramme

Kosovo er ett av Europas minste og fattigste land, og dekker eget strømbehov med kullkraftverk. De produserer nok strøm til å dekke omtrent to tredeler av strømbehovet i landet. De kunne heller ikke betale for strømimport. I Kosovo er det for tiden erklært en 60 dagers unntakstilstand, angivelig for at regjeringen skal ha handlingsrom til å håndtere flere pågående kriser.

Et lite land med dårlig økonomi, som Kosovo, har allerede måttet ta drastiske grep. Men også Sveits er avhengige av å inngå avtaler med EU til vinteren, og det er lite å hente. Strømprisene blir deretter. Vindmøllen i Valais (bildet) monner nok ikke mye til vinteren. Foto: FABRICE COFFRINI / NTB

I løpet av mandagen kom det imidlertid på plass en avtale om utveksling av strøm med nabolandet Albania. Heller ikke denne avtalen har noen klar tidfesting foreløpig, ifølge Reuters. Mens Kosovo bruker kullkraft, er Albainas vannkraft rammet av lav vannstand i magasinene.

Men rasjonering i andre europeiske land også, og at strømbrudd er et virkemiddel som tas i bruk allerede nå, er ikke noe godt tegn for vinteren, skriver The Guardian. De skyhøye strømprisene har gjort at flere EU-land nå arbeider med å redusere gass-forbruket. Energiministere fra 27 EU-land har så langt blitt enige om å redusere bruken av gass med 15 % i vinter.

Strømrasjonering er aktuelt i flere land

De britiske myndighetene er forberedt på nødtiltak i januar dersom de ikke får importert tilstrekkelig strøm fra nabolandene, ifølge Bloomberg. Også Tyskland, Nederland og Danmark har laget planer for å håndtere strømmangel i vinter. Dette inkluderer å bytte til kullkraft, og å rasjonere strøm på forskjellige måter.

Vannstanden er lav i Albanias magasiner. Landet er helt avhengig av vannkraft, og også i 2021 var vannstanden så lav at mannen på bildet kan spasere over den tørre bunnen av Banja-kraftverkets vannreserve. Foto: GENT SHKULLAKU / AP / NTB

Organiserte strømavbrudd for både forretningsdrift og husholdninger er en del av planen også i Storbritannia. Tiltaket er en del av en nødplan for januar måned, og kan iverksettes hvis Storbritannia ikke lykkes i å få importert nok gass, ifølge Business Insider.

Flere land har satt inn tiltak for å øke produksjonen. Blant annet har Frankrike tillat kraftverk å bryte miljøvernrestriksjoner for å kunne øke produksjonen, ifølge Business Insider.

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz og statsminister Jonas Gahr Støre møttes mandag for å snakke om de store utfordringene Europa står overfor Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Norge har ikke mer gass til kontinentet

Rasjoneringen i Kosovo er ett av mange forvarsler på en europeisk vinter som kan bli veldig tøff, skriver Bloomberg. Neste års strømpriser i Tyskland har allerede steget med 3,7 % på den europeiske kraftbørsen. Bare de siste to månedene er den doblet. Den tyske statsministeren har jevnlige møter med blant annet Norge for å finne løsninger som kan redde den tyske industrien.

– Norge har ikke mer gass til kontinentet, skriver avisen Die Zeit etter at statsminister Jonas Gahr Støre møtte den tyske statsministeren Olaf Scholz mandag.

I dag importerer EU 20 prosent av gassen de bruker fra Norge ifølge Bloomberg, og med det er produksjons- og fraktkapasiteten maksimalt belastet.