Nå er skipet sporløst borte

RAZONI: Her er skipet på vei under Yavuz Sultan Selim-broen utenfor Istanbul etter at det ble inspisert i Tyrkia 1. august. Foto: Emrah Gurel / AP / NTB

– Lasteskipet Razoni, som seiler med flagg fra Sierra Leone og er lastet med mais, seiler ut fra havnen i Odesa klokka 8.30 med kurs for Libanon, het det i en uttalelse fra det tyrkiske forsvarsdepartementet 1. august.

15 dager senere vet man ikke hvor Razoni er.

– Vi har ingen informasjon om skipets posisjon eller hvor lasten skal. Vi har også fått informasjon om at lasten er blitt solgt flere ganger, sier Ukrainas ambassade i Beirut, ifølge Associated Press.

Avtale inngått 22. juli

Tyrkia og FN bidro til at Russland og Ukraina 22. juli ble enige om en avtale for korneksport fra Ukraina, som har stått stille siden Russland gikk til angrep på sitt naboland og blokkerte de ukrainske havnene.

Dette har bidratt til matkrise flere steder i verden, ettersom Ukraina er en av verdens største kornprodusenter. Avtalen har fått sitt eget oppsynskontor i Istanbul, hvor representanter fra alle tre landene er samlet.

Razoni ble først inspisert i Tyrkia, før det dro til Libanon med 26.000 tonn mais som skulle brukes som kyllingfôr. Kjøperen i Libanon ville imidlertid ikke ta imot lasten, angivelig fordi den ble levert altfor sent.

Så ble sporingen på Razoni slått av. Det har den vært i tre dager. Associated Press skriver at én mulig årsak kan være at skipet dro videre til Syria, en alliert av Russland som Ukraina anklager for å importere stjålet korn.

Syria er dessuten underlagt sanksjoner fra Vesten på grunn av den 11-årige konflikten der som har ført til at hundretusener av menneskeliv er gått tapt.

Reuters siterer to kilder på at skipet er på vei til den syriske havnebyen Tartus.



– Ikke ansvarlig

– Vårt oppdrag har vært å gjenåpne havnene for korneksport og det har blitt gjort, sier Ukrainas Beirut-ambassade.

Ifølge ambassaden har 16 skip så langt fraktet over 450.000 tonn med jordbruksprodukter siden avtalen kom i stand. Razoni er registrert i Sierra Leone.

– Vi er ikke ansvarlige for skipet eller lasten, ikke etter at det forlot Ukraina og spesielt ikke etter at skipet har forlatt en utenlandsk havn, konstaterer Ukrainas ambassade i Libanon.

Det anslås at 20 millioner tonn med korn tiltenkt eksport har blitt sittende fast i Ukraina etter at krigen startet.