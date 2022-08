Fortviler over utviklingen: – Må kanskje flytte hjem

FORTVILER: Sykepleier Cecilie Aronsen Uteng er bekymret for om hun må gi opp boligdrømmen i Tromsø. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Jeg trives veldig godt med å jobbe som sykepleier, og håper flere vil velge yrket, forteller Cecilie Uteng (32) til TV 2.

Hun har jobbet som sykepleier i 11 år, men innrømmer at det er et skår i gleden.

De siste syv har hun vært på boligjakt i Tromsø, uten hell. Hun finner ikke noe hun har råd til.

– Det har jo ikke blitt noe bedre med årene. Jeg er alene og har kun én inntekt å støtte meg på, så det er problematisk, sier Uteng.

SKUMMEL UTVIKLING: Sykepleieren er redd for at generasjonen under henne kommer til å slite mer enn henne å komme inn på boligmarkedet. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Aldri vært dyrere

Grunnlønnen til Cecilie Uteng ligger på 529.000 kroner. Hun sparer penger hver måned for å få nok egenkapital til å kjøpe bolig, men opplever å komme til kort.

– Sist jeg var i kontakt med banken kunne jeg få et lån på 2,65 millioner kroner. Det er ikke mange leiligheter til den prisen, sier Uteng.

Det siste årets utvikling jobber også imot henne, viser sykepleierindeksen for første halvår 2022.

– Indeksens utvikling viser at det har blitt enda vanskeligere for vanlige lønnsmottakere i Norge å bli boligeiere, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS.

Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS står bak rapporten, som måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Yrkets kjøpekraft egner seg til å ta temperaturen på eiendomsprisene siden inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig, ifølge Eiendom Norge.

BOLIGBYGGING: Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge, sier det må bygges flere boliger i Norge for å møte den høye boligprisveksten. Foto: Torstein Bøe

– Bortimot umulig

– Sykepleierindeksen viser at den gjennomsnittlige sykepleierlønnen kun rekker til 14 prosent av boligene i Tromsø. Det er den laveste andelen i landet utenfor Oslo-området, sier administrerende direktør i Eiendom Norge til TV 2.

For seks år siden var dobbelt så mange boliger tilgjengelig for sykepleieren, forklarer Lauridsen.

– Det er bare én ting som virkelig monner hvis flere sykepleiere skal komme inn på boligmarkedet, nemlig at det bygges nok av de boligene folk etterspør og har råd til, sier Lauridsen.

Regionene med soleklart lavest andel boliger innenfor en sykepleiers budsjett er Asker, Bærum, Oslo og Follo. I Oslo har boligprisene økt med 8,1 prosent hittil i år.

– Kombinert med dobbel renteøkning sist rentemøte, og mest sannsynlig flere i vente, er det bortimot umulig for den enslige sykepleieren å komme inn på boligmarkedet der, sier Lauridsen.

SYKEPLEIERINDEKSEN: Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe. Foto: Grafikk

– Det er tragisk

For å ha en sjanse til å spare opp nok egenkapital vurderer 32-åringen å flytte fra Tromsø.

– Jeg må jo kanskje flytte hjem for å spare opp, sier sykepleieren.

Hun sier det ville vært trist å flytte fra omgangskretsen i Tromsø.

FÅ MULIGHETER: Det eneste Uteng har råd til er oppussingsobjekter, men det er uaktuelt, sier Uteng. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Det er jo ikke noe jeg vil, og jeg trives godt i jobben, men det er kanskje det som må til, sier Uteng.

Sykepleieren er bekymret for at det begynner å bli store forskjeller i nordmenns økonomi.

– Jeg er jo ikke lavtlønnet. Det finnes jo folk som har det verre en meg, og de har ikke sjans i havet om å komme inn uten hjelp, sier Uteng.

– Hva tenker du om at 30-åringer med middels inntekt er avhenging av hjelp for å komme inn på boligmarkedet?

– Det er tragisk, sier hun.

Krever lønnsøkning

Norsk sykepleierforbund mener det er alvorlig at stadig færre sykepleiere kan skaffe seg bolig i pressområdene.

– Sykepleierlønnen har gjennom sykepleierindeksen blitt ett parameter målt mot boligprisene. Det er fordi lønnen holder seg ganske konstant på samme nivå. Slik burde det ikke være, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

VIKTIG FOR BEREDSKAPEN: Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, mener det er viktig for beredskapen at sykepleiere kan bo i noenlunde nærhet til arbeidsstedet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Larsen forteller at én av fem sykepleiere forsvinner ut av helsesektoren i løpet av de ti første årene etter utdanning.

– Mange oppgir som årsak at det er fordi lønnen ikke står i forhold til ansvaret. Utfordringen er at sykepleiere ikke kan etablere seg med egen bolig grunnet for lavt lønnsnivå.

Forbundslederen krever et lønningsløft.

– Det som må til for å få flere inn på boligmarkedet er å løfte sykepleiernes lønn opp slik at den er i samsvar med samfunnets behov for sykepleiere.

Problematisk høye boligpriser

Indeksen viser at det er særlig det sentrale Østlandsområdet som har problematisk høye boligpriser, sier Francke Lund.

- Bare 1 til 3,5 prosent av boligene på det sentrale Østlandet var det mulig for en sykepleier å kjøpe hittil i 2022, sier Francke Lund.

I de andre store byene i Norge som Trondheim, Stavanger og Bergen er andelen betydelig høyere, henholdsvis 20,8, 28,5 og 23,1 prosent, forteller Francke Lund.

- Svært høye boligpriser kan ha negative konsekvenser på utviklingen i økonomien og tilgangen på arbeidskraft, sier Francke Lund.