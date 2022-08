Falt åtte meter etter brokollaps i 2016: – Ingen tar ansvar

TRETTEN (TV 2): Arild Magne Båtberget opplevde at en limtrebro sviktet under han i 2016. Nå ber han om at de resterende stenges.

Mandag morgen kollapset limtrebroa Tretten bru i Gudbrandsdalen, mens en lastebil og en personbil kjørte over.

Det utløste først en stor redningsaksjon, og i etterkant en diskusjon om hvordan noe slikt kunne skje.

Det er nemlig ikke første gang en bro av denne typen svikter under bilister i Gudbrandsdalen.

Arild Magne Båtberget minnes tilbake til da han overlevde en lignende brokollaps i 2016.

– Disse broene burde vært stengt, og de burde vært stengt i dag, sier han til TV 2.

KOLLAPS: Tretten bru som går over Gudbrandsdalslågen kollapset i elva med en lastebil og en personbil på. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I sjokk

TV 2 møter Båtberget ved Tretten bru som ligger kollapset ned i Gudbrandsdalslågen mandag kveld.

Han forteller at det setter en støkk i han at noe lignende kunne skje igjen.

Den 17. februar 2016 kjørte Båtberget lastebilen sin på den nye E6-en ved Sjoa. Da han kjørte over Perkolo bru, begynte den plutselig å svikte under han.

– Jeg kjørte ut på broa med et tømmerlass, så røyk broa på venstre side. Etter et par meter røk den plutselig på den andre siden også, så bilen rettet seg opp igjen. Så falt jeg, sier han.

Båtberget og lastebilen falt åtte meter.

– Jeg fikk tre brudd i ryggen, men jeg klarte å gå ut av bilen siden jeg var i sjokk. Jeg var ikke klar over hvor ille det var, sier han.

KOLLAPSET: Slik så det ut etter at Perkolo bru kollapset i 2016. Foto: Bård Bårdløkken/ NTB

– Forferdelig

Selv om det har gått seks år, tenker Båtberget ofte på ulykken når han er ute på veiene som yrkessjåfør.

– Jeg har kjørt over Tretten bru og en annen som ligner mange ganger. Det er klart at du tenker på det. Det er en opplevelse du ikke glemmer, sier Båtberget.

Han sender tanker til sjåføren som ble rammet mandag.

– Det er forferdelig at folk blir utsatt for slik. Sjåføren som kjørte bilen i dag vil ha dette med seg i mange år fremover, og det er ikke en god følelse, sier Båtberget.

– Hadde ingen indikasjon

I etterkant av ulykken i 2016 konkluderte en granskningsgruppe med at ulykken på Perkolo bro skyldtes en prosjekteringsfeil.

Det samme skal ikke gjelde for Tretten.

– Det er ikke noe som tyder på at det er den samme feilen her. Akkurat den broa her hadde vi ingen indikasjoner på at dette skulle skje. Det er helt uforståelig, sier Aud M. Riseng, som er samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, til TV 2.

Etter kollapsen i 2016 ble en rekke andre limtrebroer kontrollert, deriblant Tretten. Under kontrollen ble det funnet mindre avvik ved broen, men fylkeskommunen kan ikke svare på om disse ble utbedret.

I tillegg til Perkolo bru og Tretten bru er det syv andre broer i Norge som er bygd med limtre.

Riseng mener det ikke er nødvendig å stenge de andre i påvente av nye kontroller.

– Vi har ingen indikasjoner på at det er noe risiko på de broene. Vi stenger broer når det er nødvendig, sa hun.

UFORSTÅELIG: Aud M. Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, mener at de ikke kunne forutse en slik ulykke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Krever handling

Beslutningen faller ikke i god jord hos Arild Magne Båtberget.

– De kan ikke tillate at andre kjører på disse broene nå. De må stenge dem til de finner problemet, sier han.

I tillegg til at han vil huske ulykken livet ut, har den også satt sine spor fysisk.

– Jeg trener to ganger i uken for å få kroppen og ryggen slik at jeg fungerer i samfunnet. Det er forferdelig. Jeg gjorde jo bare jobben min, og så skjedde det, sier han.

I etterkant av ulykken forteller han at han ikke opplevde at noen tok ansvar for at en så alvorlig ulykke kunne skje.

– Og når ingen tar ansvar, blir man jo frustrert.

Nygård: Veinettet er trygt

Statens vegvesen og Innlandet varslet mandag ettermiddag at de skal sette i gang en ekstern granskning av Tretten bru.

Men heller ikke samferdselsministeren ønsker å stenge broene inntil granskningen er gjennomført.

– Vi vet ingenting om årsaken til at denne broen falt sammen, sier samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård.

– Men da er det vel en risiko for at de andre kan falle sammen også?

– Med det utgangspunktet kan man jo si at alle broer i Norge er utrygge, men det er ikke et riktig bilde.

– Norske veier og broer i Norge er i utgangspunktet trygge. Når det skjer en sånn hendelse, må vi gjøre alt for å undersøke årsakssammenhenger, gjennomgå og undersøke broene vi har, slik at vi er helt trygge på at det gjelder de øvrige broene også.