Klopps stjernekjøp ble utvist etter brutal nedskalling

Liverpool - Crystal Palace 1-1 (0-1)

Liverpool har fått en vanskelig start på årets Premier League-sesong.

Fasiten etter to kamper mot Fulham og Crystal Palace er to poeng for fjorårets serietoer.

Hjemme mot Crystal Palace kom stjernekjøp Darwin Núñez i fokus da han ble utvist etter å ha skallet ned Crystal Palace-forsvarer, danske Joachim Andersen.

Forsvarspilleren kom seg raskt på beina igjen og fortsatte kampen for Crystal Palace som holdt unna.



– Det er selvfølgelig et rødt kort. Slik skal han (Núñez) ikke oppføre seg. Han vet at han skuffet sine lagkamerater, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

– Alt handler om Núñez i kveld. Ren idioti. Dette vil være en bratt læringskurve for ham, sier Gary Neville hos Sky Sports.

Offeret, Joachim Andersen, forklarte sitt syn på saken i et intervju med Viaplay:

– Jeg irriterte ham gjennom hele kampen. Jeg tror han var sur på meg. Han forsøkte først å skalle meg én gang. Jeg fortalte ham at han ikke skulle gjøre det, og da skallet han meg igjen. Veldig dumt og et klart rødt kort.

Iskald

Selv om Liverpool var det beste laget de første 45, var gjestene fra Sør-London giftigere foran mål.

Og i det 32. minutt glapp det for hjemmelaget: Eberechi Eze dro av et par Liverpool-spillere, før han tredde Wilfried Zaha alene gjennom. 29-åringen gjorde alt riktig og sendte Palace foran med ett.

Like før pausesignalet fikk Darwin Núñez en gigantsjanse til å utligne, men skuddet gikk i stolpen i stedet for i nettet.

TRUSSEL: Wilfried Zaha var en håndfull for Liverpool-forsvaret før pause.

Sjokkscener

Jakten på utligningen ble ikke enklere av at Darwin Núñez mistet hodet etter 57 minutter. Uruguayaneren bestemte seg for å skalle ned Crystal Palace-forsvarer Joachim Andersen.

Belønningen: Rødt kort fra dagens kampleder Paul Tierney.

Med ti mann skulle imidlertid Liverpool få scoringen sin. En herlig soloprestasjon signert Luis Díaz, hvor colobianeren driblet av flere motstandere, endte i utligning for hjemmelaget.

– Det var sensasjonelt fra Díaz, akkurat da Liverpool trengte det som mest, kommenterte tidligere Arsenal-spiller Alan Smith fra kommentatorplass hos Sky Sports.

Liverpool var nærmest scoring på tampen, men det endte 1-1 på Anfield.

Dermed er Manchester City allerede fire poeng foran Liverpool.

– Uavgjort er som tap å regne for Liverpool når Manchester City setter standarden. Å ta igjen Citys forsprang på fire poeng, selv om det er lenge igjen, blir en tøff oppgave, sier Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Garragher.