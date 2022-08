Sandra Thoen bekrefter kjæreste

Det bekrefter Sandra Thoen (24) i en melding til God kveld Norge, etter at hun forrige uke la ut et romantisk bilde med sin utkårede og skrev «Hun gjør meg glad».

FØRSTE BILDE: Influenseren delte dette romantiske og hemmelighetsfulle bildet av seg og kjæresten. Foto: Skjermdump fra Instagram

I et intervju med God kveld Norge under Universals sommerfest den 16. juni i år, hintet Thoen til at hun hadde en romanse på gang, men ville ikke kommentere noe mer på det tidspunktet.

Nå forteller hun at hun og kjæresten ble introdusert for hverandre via en felles venn, og at det tok litt tid før de begynte å date for «noen måneder siden».

Uvant å ha kjæreste

– Jeg har ikke datet så mye i voksen alder, og spesielt ikke jenter, så det i tillegg til at vi har en god felles venn gjorde at det tok litt lengre tid å skjønne at det kanskje kunne være noe mer.

Thoen erkjenner at det er veldig koselig men også uvant å ha kjæreste, etter å ha vært «så å si singel i 24 år».

– «Du har blitt alt det du hatet», sier vennene mine fordi jeg har blitt skikkelig klissete, sier den nyforelskede influenseren.

Holder dette privat

Men hvem den utkårede er, vil hun holde privat enn så lenge, blant annet fordi forholdet er ferskt.

– Selvfølgelig respekterer jeg at hun ikke ønsker å eksponeres for så mange mennesker så tidlig inn i forholdet. Det er jo en veldig rar situasjon å forholde seg til, haha, skriver Thoen.

Thoen er for de fleste kjent fra YouTube, hvor hun har vært aktiv i over fem år. Der har hun over 100.000 abonnenter, mens på Instagram følges hun av over 65.000.