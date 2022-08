Oppgitte og frustrerte supportere - dette svarer sportssjefen

ØNSKER SPISS: VikingHordene er frustrert over at Viking ikke har klart å erstatte Veton Berisha. Sportssjefen i Viking Erik Nevland både forstår og deler frustrasjonen.

– Det kan sikkert være 700 grunner til det, men siden i januar visste de at Veton ville forsvinne nå. Det virker som at nå ble han solgt og nå må jobben begynne.

Talen er klar fra supporterleder i VikingHordene, Roar Åkerlund. Han gjør det klart at han ikke bare prater for seg alene, men for en majoritet av Viking-supporterne.

22. juli bekreftet Viking enighet med den svenske klubben Hammarby om en overgangsavtale for Veton Berisha. Dermed mistet Viking kanskje sin aller viktigste spiller samtidig som jakten og drømmen om spill i Europa og medalje i Eliteserien levde i beste velgående. I tillegg til Berisha-salget har Viking tjent penger på salget av Sebastian Sebulonsen og videresalget av Kristian Thorstvedt fra Genk til Sassuolo. Etter det TV 2 erfarer får klubben inn nærmere 50 millioner kroner inkludert alle bonuser. Rundt 35 millioner kroner står allerede på konto.

Nå er Viking to kamper unna et eventuelt gruppespill i Conference League, og i hjemlig liga ligger Viking på femteplass, åtte poeng bak Lillestrøm som ligger som nummer tre.

– Nå tror jeg de fleste blir utålmodig og synes det tar litt vel lang tid. For Viking-fansen er det to problemer. Ingen vil at de skal tilbake med bruk av penger som fulle sjømenn, men samtidig, når vi vet pengene er der, skulle vi ønsket å forsterke stallen når alle konkurrentene har gjort det, sier Åkerlund.

Han strekker det så langt som å si at han tror at det nå vil være enkelt for Viking-ledelsen å si etter sesongen at de solgte seg bort fra medalje i Eliteserien.

Samtidig forstår han at det ikke bare er enkelt for Viking i dagens spissmarked. Han er på én side glad at Viking ikke kaster seg over et tilfeldig og usikkert navn, men at «det skal være en balanse mellom å lyktes å spare seg til fant».

– Mange har nok nå et inntrykk av at Viking er gjerrige. Litt av akilleshælen til Viking nå er jo også at de andre klubbene vet at Viking har mye penger, sier han og legger til:

– Generelt er det litt defensiv holdning i konkret resultat og målsettinger de setter. Jeg tolker det som at de mener at de jobber i et vanskelig marked. Det blitt litt sånn «vi gjør det vi kan, men får det ikke til».

Sportssjef i Viking, Erik Nevland, forteller at han forstår frustrasjonen til supporterne godt. Han påpeker at han selv er stor supporter av klubben han jobber for, og gjerne skulle ønske at ting var annerledes.

– Samtidig så er det ikke alle parameterne vi styrer. Vi har vært veldig aktive, men ikke fått napp. Det betyr ikke at vi er ferdige. Vi har vært konkrete i fire-fem saker, men vi har ikke kommet i mål, sier Nevland.

Han ønsker ikke å bruke spissmarkedet som en unnskyldning ettersom det også er likt for andre klubber. Han påpeker imidlertid at det er tre parter som spiller inn i en overgang. Det er kjøpende klubb, selgende klubb og spilleren selv.

Han forteller at de var klar over at Berisha kunne forsvinne fra klubben i sommervinduet.

– Vi visste jo ikke at han ble solgt før han ble solgt, men vi så jo at det kunne skje. Vi har vært forberedt på det. Casene vi har jobbet med har vi rett og slett ikke lyktes med, og det er ulike forklaringer på det.

– Hva tenker du om at supporterlederen sier at dere nå kan bruke en unnskyldning på at dere solgte dere bort fra medalje?

– Først og fremst så er ikke sesongen ferdig. Det kan godt være det blir en realitet, men sesongen er ikke ferdig. Vi har troen på det vi holder på med. Og for oss å ha en spiller som ikke ville være her, var ikke et alternativ. Da var salg det beste alternativet for vår del, sier sportssjefen.

– Hvordan gjør dere nå avveiingen av kortsiktig Europa-suksess og det å bygge klubb for fremtiden? Kan vi se en spiss inn dørene allerede før torsdag?

– Vi vil ha begge deler, men det er ikke veldig lett. Vi har jaktet intensivt lenge. Om vi får inn det vi ønsker så gjør vi det, men vi kaster oss ikke rundt på et usikkert kort. Vi er i kontakt med klubber og agenter hele tiden. Vi har sett ganske bredt, men vi vil finne en riktig spiller, sier Nevland.