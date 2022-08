Eksperter: Dette kan være årsaken

Mandag kollapset Tretten bru i Gudbrandsdalen med to biler på. Professor i konstruksjonsteknikk stusser over særlig én opplysning.

FULLSTENDIG KOLLAPS: Mandag kollapset Tretten bru som går over Gudbrandsdalslågen i Gjøvik kommune. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er ikke det at den er laget i tre som er problemet, sier Anders Rønnquist, professor og instituttleder på instituttet for konstruksjonsteknikk ved NTNU.

Tretten bru ble bygd i 2013 og er en såkalt limtrebru. For kun seks år siden kollapset Perkolo bru, som også var laget av tre.

Det er derfor flere som har spekulert i om treverket kan ses i årsakssammenheng med kollapsen av Tretten bru.

De linjene vil ikke Rønnquist trekke.

Spekulerer i slitasjeskade

– Det som er interessant er at broen har stått i ti år, sier han.

Han forklarer at dersom man gjør en grov feilberegning, byggefeil eller annen designfeil under utbyggingen av en bro, skjer skadene på broen ofte etter ett til to år.

MERKELIG: Professor i konstruksjonsteknikk, Anders Rønnquist, synes det er bemerkelsesverdig at Tretten bru kollapser akkurat nå. Foto: NTNU

Eller med én gang broen opplever mye vekt, slik som da Perkolo bru kollapset etter den første lastebilen kjørte over.

Og hvis det ikke er gjort noen feil, står broen i gjerne 70 til 80 år, forklarer han.

Rønnquist tror derfor det kan ha skjedd en siltasjeskade i fundamentet av broen.

– Man kan lure på om det over tid har vært vasket vekk ting ved fundamentet som har skapt skjev belastning, forteller han.

Tror ikke avvik er grunnen

Etter Perkolo bru kollapset i 2016, opprettet Statens Vegvesen en faggruppe som skulle kontrollere en rekke limtrebruer, deriblant Tretten bru.

Det ble oppdaget mindre avvik, som for korte skruer og råte i treverket.

Rønnquist har ikke arbeidet med eller inspisert Tretten bru, men på en mer generell basis tror han at det er lite sannsynlig at det er disse avvikene som har forårsaket ulykken.

– Vi har veldig gode marginer i våre risikovurderinger. Det man så den gangen var at man bør gjøre noen små endringer. Mer om å sikre at ting sitter på plass i henhold til standard, sier Rønnquist.

Han spekulerer i om skaden kan ha skjedd under vannoverflaten, og derfor vært vanskelig å oppdage.

– Det er alltid en risiko for at det er noe man ikke klarer å se. Om man for eksempel har hatt endringer i strømningsforholdene så er man på en måte uheldig.

Av alle mulige årsaker til mandagens brokollaps, tror han derfor at slitasje fra vannstrømmen kan være en mulig kandidat.

– Statistikken ser ikke bra ut

Jan Arve Øverli er også professor i konstruksjonsteknikk ved NTNU.

Han synes det er skremmende at kollapsen av Tretten bru kommer kun seks år etter kollapsen av Perkolo bru.

– Det er klart man blir bekymret. Det er ikke så ofte broer ramler ned, og nå har det vært to broer på rad av mer eller mindre den samme type, forteller Øverli.

FORBAUSET: Professor i konstruksjonsteknikk, Jan Arve Øverli, forteller at han ble forbauset da han hørte at Tretten bru hadde kollapset. Foto: NTNU

Han forteller at det er omtrent 18.000 broer i Norge, og kun noen få er laget av tre.

– Statistikken på det ser ikke så veldig bra ut.

– Veldig merkelig

Akkurat som Rønnquist, reagerer Øverlig på tidspunktet Tretten bru kollapset.

– Det er veldig merkelig. For å sammenlikne med Perkolo så raste den sammen i det det første tunge kjøretøyet kom på. Men denne har vært i drift i ti år.

Han synes det er vanskelig å skulle uttale seg om årsak til ulykken, men tror derfor det kan ha vært slitasje.

– En av forbindelsene kan ha røket. Sammenkoblingene møtes i et knutepunkt, og et av knutepunktene har hatt for lite kapasitet.