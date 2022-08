Rudy Giuliani blir etterforsket i Georgia

Rudy Giuliani anses som sentral i tidligere president Donald Trumps forsøk på å beholde makten i USA til tross for tapet i presidentvalget i 2020.

Nå melder New York Times at Giulianias advokater er blitt informert om at han er målet for en kriminaletterforskning i Georgia.

Årsaken er Giulianis rolle i Trumps forsøk på å påvirke valgutfallet i delstaten på ulovlig vis.

Tidligere i sommer spurte påtalemakten i Fulton County vitner foran en storjury om Giulianis opptredener for forskjellige utvalg i delstatens lovgivende forsamling.

Giuliani skal angivelig ha brukt flere timer på å promotere løgner og konspirasjonsteorier der.

Trumps tidligere advokat skal nå svare for seg foran denne storjuryen i Atlanta mandag.

Giulianis advokat Robert Costello sier ifølge New York Times at klienten hans trolig vil nekte å svare og heller vise til taushetsplikten Giuliani hadde gjennom sin rolle som advokat for Trump.

– Hvis disse folkene tror at han kommer til å snakke om samtaler mellom ham og president Trump, er de på villspor, sier Costello.

Mandag ble det også klart at senator Lindsey Graham er nødt til å vitne foran denne storjuryen. Han fikk ikke medhold i retten for sitt argument om at hans rolle som senator gir ham immunitet.