Disse tiltakene ble vurdert før Freya ble avlivet

TV 2 har spurt Fiskeridirektoratet om hvilke konkrete tiltak som ble vurdert før Freya ble avlivet.

Ifølge direktoratet var det bare tre alternativer skissert, som ble prioritert i følgende rekkefølge:

Holde avstand: Informasjon og folkeopplysning holdt vi på med i tre uker. Flytting: I perioden med tiltak én arbeidet vi med å innhente informasjon om flytting var mulig. Avlivning: Besluttet fredag den 12. august.

SØNDGA: Freya ble avlivet tidlig søndag morgen i Oslofjorden. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Svært risikofylt

Fiskeridirektoratet vurderte at folk ikke holdt avstand til det ville dyret, til tross for tydelige oppfordringer.

I dagene før beslutningen om avliving ble tatt, fikk de opplysninger om at stadig større menneskemengder oppsøkte dyret.

«Det medførte stadig flere situasjoner der både publikum og dyret sto i fare for å bli skadet eller liv kunne gå tapt», vurderte ressursavdelingen i direktoratet.

Flytting ble også vurdert, men avfeid som et godt alternativ.

– Vi konkluderte med at operasjonen ville være svært risikofylt for dyret med for usikkert utfall, skriver kommunikasjonssjef Nadia Jdaini i Fiskeridirektoratet i en epost til TV 2.

FLYTTING: Nadia Jdaini, kommunikasjonssjef i Fiskeridirektoratet, forteller hvorfor de ikke landet på beslutningen om å flytte Freya. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Risiko ved bedøvelse

I møter med blant annet Havforskningsinstituttet ble muligheter for bruk av medikamenter under en flytting drøftet.

Da ble det konkludert med at hvalross er et av de vanskeligste dyrene å bedøve, og at en slik operasjon er forbundet med høy risiko.

Det skyldes dyrets store kroppsstørrelse, begrenset tilgang til blodårer og tilbøyeligheten for plutselig fysiologiske forandringer.

«Medikamentell immobilisering av hvalrossen ble vurdert å innebære høy risiko for at hun etter å ha blitt skutt med en bedøvelsespil ville ha flyktet i vannet og dermed ville drukne ettersom medikamenteffekten satte inn».

Det er også rapportert høy dødelighet ved bruk av flere av medikamentene, ifølge Fiskeridirektoratet.

Et annet alternativ hadde vært å bedøve hvalrossen under kontrollerte forhold på land, men det krever intensiv overvåkning og tiltak for å hindre eventuell pustestopp.

Fiskeridirektoratet konkluderte med at en flytting uansett ville medføre stor risiko for å skade eller drepe dyret.

I tillegg ville det ha medført et betydelig bruk av ressurser.

Mener det ville kostet mye

En eventuell flytting ville kreve mye ressurser, ifølge Fiskeridirektoratet:

Utstyr for å fange hvalrossen konstrueres.

En egnet kontainer for flytting måtte produseres.

Frakt til et sted så langt unna at den ikke ville vende tilbake ville også ha hatt betydelige kostnader.

Det ble besluttet å ikke gjennomføre dette på bakgrunn av stor usikkerhet om gjennomførbarheten og de betydelige kostnadene knyttet til en slik operasjon, ifølge direktoratet.

Derfor valgte de å avlive

Kommunikasjonssjef Nadia Jdaini viser til at det var særlig to årsaker til at de landet på avliving som det beste alternativet.

– Flere situasjoner hvor mennesker var i fare, og sett i lys av vurderingen om flytting, tok vi beslutningen om å avlive, sier Jdaini.

Freya ble avlivet tidlig søndag morgen i Oslofjorden. Ifølge direktoratet skjedde aksjonen uten dramatikk.

– Godt trent personell fra Fiskeridirektoratet gjennomførte aksjonen etter gjeldende rutiner for avliving av sjøpattedyr.

Har ikke varslingsplikt

Fiskeridirektoratet har et forvaltningsansvar for sjøpattedyr i henhold til dyrevelferdsloven.

– Det betyr at vi har med hjemmel i loven ansvar for å ta beslutning om avlivning. Vi fatter derfor ikke formelle vedtak for slike avgjørelser, og det finnes derfor heller ikke et dokument med et vedtak, sier Jdaini.

Hun viser til at de ikke har en generell varslingsplikt til Mattilsynet eller andre etater når de skal avlive sjøpattedyr, men at de har dialog med ulike etater før en beslutning blir tatt.

– I en slik beslutning vil hensyn til menneskers liv og helse alltid veie svært tungt. Hensynet til dyrs liv og helse vil også være relevant, sier kommunikasjonssjefen.