Kan sikre seg historisk høy rangering: – Må tørre å tenke mer som en topp 10-spiller

Dersom Casper Ruud hadde klart å nå en finale, eller faktisk vinne Masters 1000-turneringen i Canada i forrige uke, hadde nordmannen nå være rangert som nummer fire i verden.

Han tangerte imidlertid som forrige rekord på verdensrankingen og er nå nummer fem. Det kan imidlertid endre seg til det helt store i de to neste store turneringene.

Om Ruud vinner turneringen i Cincinnati denne uken betyr det at han vil ende opp med 5685 på rankingen. Ser man over nordmannen på lista har Carlos Alcaraz (nr. 4 i verden) 5045 poeng og Rafael Nadal (nr. 3 i verden) 5620.

Over der er Alexander Zverev med 6760 poeng og Daniil Medvedev med 6885 poeng.

– Det er muligheter som det holdet for Casper nå. Han har hatt gode trekninger helt siden Roland-Garros, og har også det i Cincinnati. Det får han jo fordi han spiller god tennis. Trekningen blir lettere når man er godt seedet, sier Eurosport-kommentator og tidligere tennisspiller Christer Francke til TV 2.

Nadal meldte forfall til forrige ukes turnering i Montreal på grunn av skade, og det er derfor litt usikkerhet knyttet til spanjolens form i denne ukens turnering i Cincinnati. Alcaraz og Medvedev røk også i sine første kamper i Montreal.

Alexander Zverev rekker ikke turneringen i Cincinnati på grunn av ankelskaden han pådro seg i Roland-Garros tidligere i år. Tyskeren vant den turneringen i fjor, og mister dermed 1000 poeng på rankingen. Det betyr i så fall at Ruud, ved turneringsseier denne uken, kun vil være 75 poeng bak Zverev som nå er verdenstoer.

I månedsskiftet august/september kommer også US Open hvor det spilles om 2000 poeng. Her røk Ruud i andre runde i fjor, så han har dermed en haug med poeng å kjempe om, hvor andre heller må jobbe mer for å forsvare poengene fra i fjor.

– Det er tett i toppen nå. Ingen har dratt ordentlig fra. Det er tidenes mulighet, for en Casper som er virkelig god om dagen, til å klatre helt til toppen. Man kan håpe på alt når han spiller så bra som han gjør nå, sier Francke.

Etter exiten i Montreal pratet TV 2 med far og trener Christian Ruud. Han karakteriserte da en semifinale som «mer enn godkjent» for sønnen sin.

Før ferden til Canada valgte Casper Ruud å stå over en turnering i Kitzbühel på grunn av litt smerter i armen. 23-åringen sa selv til TV 2 at han nok kunne ha trosset smertene, men valgte heller å prioritere noen dager hjemme i Oslo med god trening på hardcourt.

– Ser man nå så synes jeg det var et godt valg. Han har energi og er uthvilt. Med en kvart eller semi hadde det blitt få dager for Amerika. Han er veldig tent og forhåpentligvis kan det fortsette. Jeg tror det var et godt valg. Nå tok han 360 poeng her, og det kunne fort ha sett annerledes ut dersom han heller valgte å spille i Kitzbühel, sier Christian Ruud.

Han legger til at det imidlertid ikke bare var enkelt å droppe Kitzbühel. Det er en turnering som Ruud har vunnet tidligere, og en turnering som hele Team Ruud liker godt.

– Hvordan er det å ta disse valgene?

– Casper er flink til å ta de valgene. Han har modnet og kjenner kropp og hodet mer. Han blir mer og mer rutinert. Man har alltid litt småvondt, men så må man stoppe opp før det blir betent og kan bli verre, sier han og legger til:

– Han har begynt bra allerede, men Casper må tørre å tenke mer som en topp 10-spiller fremover som gjerne innebærer litt færre turneringer. Nå har han hatt et veldig godt 2022, han er nummer fire i verden på årsrangeringen og nå gleder vi oss til noen spennende uker videre i Amerika.