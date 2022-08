Vil fjerne forbudet mot politisk reklame

OVERLEVERTE RAPPORT: Kjersti Løken Stavrum og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen under en pressekonferanse der Ytringsfrihetskommisjonen legger frem sin rapport under Arendalsuka. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det kom fram da Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum mandag presenterte kommisjonens rapport.

Hensikten med forbudet mot politisk reklame og livssynsreklame i fjernsyn, var å skape gode rammer for en politisk debatt og en demokratisk valgprosess – men mye har skjedd siden forbudet ble innført i 1999, ifølge kommisjonen.

– I dag er mediebildet radikalt annerledes. Når fjernsynsmediet ikke lenger har en nøkkelposisjon, mens politisk reklame i levende bilder opptrer i andre kanaler, er det også vanskeligere å forsvare forbudet, heter det i rapporten.

Forbudet gjelder bare for fjernsyn og tekstfjernsyn, ikke for annen medieteknologi. Det betyr at innhold som er tillatt på for eksempel VGTV og TV 2 Play, ikke er tillatt sendt på NRK eller TV 2.

– Samlet sett framstår dagens forbud mot politisk reklame og livssynsreklame som for lite treffsikkert til at kommisjonen vil anbefale å videreføre dette, skriver kommisjonen.