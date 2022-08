Vil endre loven for straffbare ytringer

Ytringsfrihetskommisjonen vil heve terskelen for hva man kan si til politiet og gjøre endringer i loven for hatefulle ytringer.

– «Tulling», «jævla idiot» og «kålorm» er nyere eksempler på ytringer som er blitt straffet når de ytres mot politiet, sa kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum da hun la fram kommisjonens rapport mandag ettermiddag i Arendal.

I den enstemmige rapporten foreslår kommisjonen å endre paragrafene 156 og 265 i loven, som straffer skjellsord mot offentlige tjenestepersoner eller særlig utsatte yrkesgrupper.

Vil gjøre det vanskeligere å straffe

– Kommisjonen foreslår å endre ordlyden i disse paragrafene slik at terskelen for hva som er straffbart heves, sa Løken Stavrum.

Hun gjorde det også klart at paragraf 185 om hatefulle ytringer er gammeldags formulert og vanskelig å forstå.

– Vi foreslår endring av ordlyden for å gjøre den mer forståelig og tydeliggjøre hva som faktisk er straffbart, sa Stavrum.

Kommisjonen mener at forbudet mot hatefulle ytringer må bestå.

90 anbefalinger

Rapporten er på 322 sider. I alt kommer kommisjonen med over 90 anbefalinger. Et eget ytringsråd, ytringspiloter, en digital hjelpeportal og en egen Skolesekk for ytringsfrihet er blant anbefalingene.

Kommisjonen tar også til orde for flere konkrete lovendringer.

Alle anbefalingene er enstemmige. Ingen av kommisjonens 17 medlemmer har tatt dissens på noen av punktene.

– Jeg vil takke kommisjonen for det store og viktige arbeidet de har gjort, og ser fram til å sette meg grundig inn i utredningen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.



Ytringsfrihetsråd

Ytringsfrihetskommisjonen foreslår også at det opprettes et ytringsfrihetsråd i Norge som en uavhengig stiftelse.

– Rådet kan ettergå virksomheten til de store plattformselskapene på internett og skape en langt mer løpende oppdatering av kunnskapsgrunnlag og vurdere tilstanden, sa kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum da hun presenterte kommisjonens rapport mandag.

Kommisjonen mener at de globale plattformselskapenes makt må møtes med motmakt i mye større grad enn det de gjør i dag.

– Dette kan ikke gjøres med statlige regler og tilsyn alene. Og det kan heller ikke være sånn at vi har en ytringsfrihetskommisjon hvert 20. år som tar tak i dette, sa Stavrum.