Matapour klager på PST

VG og NRK skriver at Elden Advokatfirma på vegne av Matapour nå klager til Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) for uttalelser som PST har kommet med etter drapene.

I klagen står det at «uttalelsene fra flere personer i PST er åpenbart skyldkonstaterende». Dette bryter ifølge klagen med at enhver skal anses som uskyldig til det motsatte er bevist.

Vil sikre rettferdig rettergang

– Uskyldspresumpsjonen skal sikre at en siktet får en rettferdig rettergang og at opinionen ikke blir påvirket før domstolen konkluderer i en straffesak, sier forsvarer Bernt Heiberg til TV 2.

Dersom uskyldighetsprinsippet blir brutt, mener advokaten det kan få alvorlige konsekvenser.

– I ytterste fall, hvis man ser vedvarende uttalelser fra PST om det som vil være bevistema og det fester seg i befolkningen, vil spørsmålet være om personen har fått en rettferdig rettergang, sier Heiberg.

Mener PST er for bastante

I klagene trekkes spesielt tre ting frem:

– Særlig uttalelsene om at PST vurderer angrepet som «en ekstrem islamistisk terrorhandling», at PST «mener bestemt at det er ekstreme islamister som står bak dette» og at leder for PST uttaler at «Pride-arrangementet var målet for terroristen».

– Er det ikke vanlig praksis at politiet uttaler seg om hvilke hypoteser de vektlegger i etterforskningen?

– Hypoteser er det åpenbart greit å gi uttrykk for, sier Heiberg.

Han viser til at Oslo-politiet har uttalt at terror er én av hypotesene, men at de ikke har konkludert.

– Dette skiller seg vesentlig fra PST sine uttalelser hvor de mener bestemt at dette er en terrorhandling. De har omtalt siktede som en terrorist, og det kan en representant fra staten ikke gjøre før det foreligger en rettskraftig dom, mener forsvareren.

PST bekrefter overfor NRK at de er kjent med klagen, men vil ikke kommentere den.

Målet med klagen

– Hva ønsker dere å oppnå med klagen?

– Det viktigste med klagen er å påse at denne typen uttalelser fra PST og PST-sjefen opphører umiddelbart. Det er det primære målet. Og at PST ikke fremsetter påstander eller konklusjoner som det ikke foreligger bevis for, sier han.