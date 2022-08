Raser etter bagasje-kaos: – Kofferten stinker

Influenceren deler på søndag kveld en rekke bilder og videoer til følgerne sine på Instagram.

Ifølge den tidligere Farmen-deltakeren har hun ventet på kofferten siden 28. juli, og fikk den først søndag 14. august.



– Det stinker øl



Hun forteller i videoen hun deler til følgerne sine at hun ikke hadde pakket ned øl i kofferten.

ØL I KOFFERTEN: Kofferten stinket da Hanna-Martine fikk tilbake bagasjen. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Jeg hadde ingenting annet i den kofferten enn klær, sminke og litt hudpleie, sier hun i videoen på Instagram.

Videre forteller influenceren at hendelsen har bidratt til at hele leiligheten hennes lukter øl og at noe av innholdet i kofferten har blitt ødelagt.

– Krysser fingrene for at dette dekkes av forsikring eller SAS, skriver hun i en avsluttende post.

Beklager

Creative campaign manager for SAS, Freja Liljedahl, kommenterer saken på vegne av flyselskapet.

– Vi har ikke informasjon om den konkrete saken, men vi beklager veldig at en annen reisende pakket øl i sekken hennes. Jeg råder henne til å kontakte kundeservice for mer informasjon om hvordan hun går frem, sier Liljedahl.

DELER: Influenceren deler bilder av det ødelagte innholdet fra bagasjen. Foto: Skjermdump fra Instagram

God kveld Norge har ikke lyktes med å få en kommentar fra Hanna-Martine om denne saken.