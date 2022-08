Siden 2020 har Tolletatens omdømme i befolkningen økt betraktelig, ifølge analysebyrået Kantar. Den populære TV 2-serien «Toll» får mye av æren for det.

Men internt går det stikk motsatt vei, ifølge forbundslederen.

– Det er frustrasjon og misnøye blant de ansatte. Vi er veldig stolte av TV-serien og heier på den, men det er ikke noe tvil om at de ansatte føler at vi leverer et kjempeprodukt uten at vi får lønn for den jobben vi gjør, sier Karin Tanderø Schaug, leder i Norsk Tollerforbund.

Mandag møtte hun tolldirektør Øystein Børmer til debatt under Arendalsuka.

– Alle pilene peker nedover. Våre medlemmer flykter fra Tolletaten i en hastighet vi aldri tidligere har sett. Vi er på et lønnsnivå vi ikke lenger kan leve av, sier forbundslederen.

Lønn: 519.480 kroner

– Vi har en ubalanse i dag som vi må løse. Det dreier seg om rekruttering, og det er noe vi må gjøre på lønnsområdet. Det dreier seg om å sørge for at vi gjør jobben vår best mulig, sier Børmer.

Ifølge Statistisk sentralbyrå tjener er gjennomsnittslønnen til en toller 519.480 kroner i året.

– Det hjelper ikke med kameraer langs grensene, scannere, hunder, pepperspray og god etterretning hvis etaten ikke har råd til å ha oss i felt. Realiteten nå er en kraftig svekkelse av grensekontrollen. Vi skinner på TV 2, men også bare der, sier Tanderø Schaug.

SLÅR ALARM: Karin Tanderø Schaug, leder i Norsk Tollerforbund, møtte tolldirektøren til debatt under Arendalsuka. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV2

Hun mener varsellampene har blinket rødt i minst ti år, og sier at arbeidsgiveren er for opphengt i digitalisering og teknologiske fremskritt.

– Vi har gjennom mange år fått reelle kutt i driftsbudsjettene, kutt som ikke synes i stortingsproposisjonen, men som nå synes i drift og resultater. Vi er snart ikke tollere igjen, og kurven for beslag er synkende.

– Frustrasjon og misnøye

Selv om tolldirektøren erkjenner at lønningene i Tolletaten er noe lavere enn han også skulle ønsket seg, legger han ansvaret for det på politikerne.

– Det er politikerne som bestemmer hvilket kontrollnivå de ønsker på grensen. Jeg som tolldirektør må forholde meg til det de bestemmer og det de bruker av penger, så får andre rope varsko, sier han og fortsetter:

– Jeg leverer den beste tolletaten for de pengene de bevilger.

PEKER PÅ POLITIKERNE: Tolldirektør Øystein Børmer erkjenner at etaten hans er i en ubalanse. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV2

Den nyopprettede bachelorutdanningen i toll-, vareførsel og grensekontroll er Norges aller mest populære utdanning per studieplass, men forbundslederen er alvorlig bekymret for at de som tar utdanningen, ikke vil søke seg jobb i tollvesenet.

– Der skoen virkelig trykker, er karrieremuligheter og lønnsutvikling. Det er noe tolldirektøren og Finansdepartementet må løse. Direktøren kan ikke gå og plukke tollinspektører, for det er ingen å hente, sier Tanderø Schaug.

De første bachelorstudentene, om lag 40 stykker, går ut fra Universitetet i Stavanger i 2024.

I år tar universitetet inn 60 nye studenter.

– Ordentlig vanskelig

– Det er klart at jo mer ressurser vi har, jo bedre vil vi være i stand til å sikre etterlevelse av lover og regler på grensen, sier tolldirektøren.

– Det er jo selvsagt?

– Ja, ikke sant. Så må politikerne bestemme seg for hva de synes er et akseptabelt nivå på den kontrollen, fortsetter Børmer.

Lederen i fagforeningen mener at tolldirektøren som arbeidsgiver burde øke lønningene med de rammene han allerede har.

– Karin vil nok i større grad prioritere en større del av midlene på lønn enn jeg som har ansvar for at vi henger med på teknologiutviklingen og vil bruke ressurser på det, sier Børmer.

– Vi kan ikke lene oss for mye på teknologi. Det hjelper ikke med teknologi hvis ikke vi har mennesker, svarer Tanderø Schaug.

Hun er også redd for at de nyutdannede tollerne heller vil finne på noe annet enn faktisk å begynne i tolletaten.

– Sånn som lønnsnivået er nå, så kommer vi ikke til å være en attraktiv arbeidsplass, og da begynner det å bli ordentlig vanskelig, sier hun.

Stusser over Frp-kritikk

Til stede da Børmer og Tanderø Schaug møttes til debatt på under Arendalsuka, var også stortingsrepresentanter fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

– Jeg må være ærlig og si at jeg, gjennom åtte år på Stortinget, aldri har snakket med dere. Dette er første gang dere inviterer til debatt, sa Frps Helge André Njåstad da han deltok i samtalen.

SVARTE TOLLETATEN: Helge André Njåstad (Frp) reagerer på at han ikke har hørt fra Tolletaten tidligere. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tanderø Schaug synes det er en merkelig kritikk fra Frp-politikeren.

– Det overrasker meg litt. Vi har hatt kontakt med Frp, og vi har til og med hatt Siv Jensen på vårt landsstyremøte, men at vi ikke har snakket med akkurat han er helt riktig.

Njåstad sa samtidig at han er positiv til å heve de ansatte i Tolletatens vilkår, for å styrke kontrollen ved grensene.

– At forbundet og etaten er på, hjelper veldig. Det appellerer veldig til Frp å ha kontroll på grensa, sa Njåstad.

– Tror du Frp kommer til å heise dette som en sak? ville ordstyrer Aslak Bonde vite.

– Det blir litt flåsete at jeg skal komme her og gjøre meg til frelser for Tolletaten. Jeg tror jeg i fremtiden vil bli tatt hardt på det hvis jeg skal love gull og grønne skoger her nå, svarte Njåstad.