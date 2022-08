Strand Larsen til krig mot egen klubb: – Respektløst

Overgangssagaen førte til at Jørgen Strand Larsen (22) måtte stå over en trening på grunn av mental belastning. Nå har han rustet seg til kamp.

Det stormer rundt den norske spissen.

Slik TV 2 avslørte for to uker siden, la engelske Middlesbrough inn et bud med en totalpakke på over 100 millioner kroner for Strand Larsen.

Etter dette har Groningen også mottatt et enda høyere bud, med en totalpakke på rundt 110 millioner kroner, fra den italienske Serie A-klubben Salernitana.

Dette kom for omtrent en uke siden.

De to budene har blitt kontant avslått av Groningen og deres sportsdirektør Mark-Jan Fledderus. De avslo også et bud fra italienske Bologna tidligere i vinduet.

Ifølge TV 2s opplysninger har den nederlandske klubben satt en klinkende klar pris for Strand Larsen: 120 millioner kroner – up-front. Det inkluderer altså ikke bonuser og andre delbetalinger, som utgjør en stor del av budene fra Middlesbrough, Salernitana og Bologna.

Det er med andre ord et vesentlig stykke opp fra budene Groningen har avslått, til prisen de krever for å selge.

I takt med de avslåtte budene har Strand Larsens frustrasjon vokst. Denne helgen delte han sin misnøye direkte på nederlandsk TV etter 1-6-tapet borte mot Ajax.

– Jeg er skuffet over klubben, sa han til ESPN.

Uttalelsene hans har fått mye oppmerksomhet i nederlandske medier i kjølvannet av helgens serierunde.

Til TV 2 skriver Groningens sportsdirektør Mark-Jan Fledderus «no thanks» på spørsmål om han ønsker å kommentere Strand Larsens uttalelser.

Til tross for at klubben foreløpig nekter å selge ham, virker ikke Strand Larsen å ha gitt opp drømmen om en overgang i sommer.

I dette intervjuet med TV 2 åpner han opp om en mentalt krevende sommer, før han kommer med flere kraftsalver mot sin egen klubb og måten de har behandlet både ham og interesserte klubber på.

Situasjonen har gått så langt at han har stått over «en trening eller to» på grunn av den mentale belastningen.

– Det sier litt om hva Groningen gjør med spillerne sine, sier Strand Larsen til TV 2.

– Treneren min (Frank Wormuth) vet om situasjonen og forstår veldig godt at det er tøft. Derfor ble vi enige om at jeg ble inne istedenfor å gå ut på trening, sier han om forfallene for noen uker siden.

– Ingenmannsland

Han forteller at han «fikk en lærepenge» under sesongoppkjøringens siste treningskamp mot Osasuna, da han opplevde at han hadde store problemer med å fokusere på grunn av overgangsspekulasjonene som stormet.

– Det har vært noen tøffe dager både hjemme og på banen. Jeg har vært mentalt sliten på treninger, og mentalt sliten når jeg har kommet hjem. Det er nytt for meg, og det har vært vanskelig å håndtere, sier Strand Larsen.

– Hva er det som er vanskeligst å håndtere?

– Jeg føler jeg har fortjent å ta et nytt steg, og at budene er såpass høye at de burde bli godtatt, men jeg blir tvunget til å bli. Jeg føler jeg står i ingenmannsland. Det er en tøff situasjon.

Med hjelp av sin mentale trener Louise Rodgers Holte har han de siste ukene jobbet med å finne en bedre måte å forholde seg til situasjonen på.

– Jeg har vært flinkere i det siste. Jeg får heller prestere i kampene og prøve så langt det går å være til stede når det gjelder, og ta fighten med klubben på siden. Det er stress, det er ting jeg må blåse ut om, men jeg har lært at det er bedre å gjøre det med familien eller mentaltreneren min enn å være grinete og sur på trening og i kamp, sier Strand Larsen.

Han sier seg fornøyd med hvordan det har gått: Ett mål og én målgivende pasning er fasiten etter to seriekamper.

Han har vært involvert i to av lagets tre mål denne sesongen. Siden han kom til Groningen har han vært involvert i 32 mål (24 mål og åtte målgivende), milevis foran nest mest involverte Tomás Suslov (3+9).

Mener løfte ble brutt

Strand Larsen understreker at han har forståelse for at Groningen ønsker å beholde en så viktig brikke i laget. Det han reagerer mest på, er måten klubben har forholdt seg til de interesserte klubbene på.

– Jeg synes det er smått respektløst. Jeg synes det er en veldig kjip situasjon å måtte vise min skuffelse offentlig for å bli hørt. Det er skuffende. Du kan tenke deg hvor mange ganger jeg har sagt dette til sportssjefen. Nå må jeg ty til andre midler, sier den norske U21-landslagsspissen.

– Hva er det med måten klubben har håndtert budene på, som du mener er respektløst?

– Jeg opplever at det er feil overfor meg, hva jeg har gjort i klubben, og hva vi ble enige om da vi kom. Da sa de at «klarer vi å få i nærheten av ti millioner euro for Jørgen innen fire år, har vi gjort en superjobb». Jeg vet at ting endrer seg, men det ble sagt, sier Strand Larsen og fortsetter:

– Når en gigantisk Championship-klubb (Middlesbrough) og en satsende Serie A-klubb (Salernitana) kommer med såpass mye penger på bordet til en midt på tre-klubb i Nederland, synes jeg de skulle blitt behandlet med mer respekt. Jeg føler hverken de eller jeg har blitt behandlet med respekt. Jeg vet jeg er bundet til en kontrakt, men jeg vil ta et nytt steg, og de ser ikke engang på budene.

Om Groningens krav på 120 millioner kroner sier han:

– Det sier seg selv at det er altfor mye.

BITER TENNA SAMMEN: Jørgen Strand Larsen leverte en målgivende pasning i 1-6-tapet mot Ajax. Foto: MAURICE VAN STEEN

– Hvordan har reaksjonene vært etter intervjuet ditt på nederlandsk TV?

– Intervjuet var tøft for noen å ta inn, men jeg har også fått mange gode tilbakemeldinger. Det er mange som sier at «når det er såpass gode bud, må man tørre å la gutten gå». Jeg vet at mange Groningen-fans vet at jeg er lysten på å ta et nytt steg, ikke fordi jeg er lei eller hater klubben, men fordi jeg vil spille på et høyere nivå, sier Strand Larsen.

– Vi kommer til å gjøre alt

TV 2 har forelagt kommentarene hans for sportsdirektør Fledderus, men han ønsker fortsatt ikke å uttale seg om saken.

Det eneste han har sagt så langt, kom i form av et YouTube-intervju med klubbens egen kanal.

Der sier han at klubben ikke trenger å selge fordi de har tjent gode penger på overgangsmarkedet de siste årene, og at de har høye sportslige ambisjoner og derfor ønsker å beholde sin stjernespiss.

Han bekrefter budene fra Bologna og Middlesbrough, men sier at de ikke var på nivå med klubbens krav. Det opplyses også om at Groningen har tilbudt Strand Larsen en ny og forbedret kontrakt.

– Det er logisk at denne typen steg ser vakre ut for en 22-åring, men man må også forstå oss som klubb, sier Fledderus.

– Vi kommer til å gjøre alt for å holde våre unge spillere her med en god følelse, og så jobbe for å få en god sesong slik at de kanskje kan ta et veldig fint steg senere, sier Groningen-sjefen.