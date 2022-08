Kilder til TV 2: Dette står i veien for Aursnes' kjempeovergang

Treneren bedyrer at det er stille rundt Fredrik Aursnes (26), men nordmannen kan fortsatt bli solgt for en gigantsum før overgangsvinduet stenger.

DYR MANN: Fredrik Aursnes er verdsatt til 150 millioner kroner av Feyenoord. Her før Nations League-kampen mot Slovenia i juni. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Situasjonen er rolig nå. Aursnes er ikke nær ved å dra. Klubbene er ikke i forhandlinger for øyeblikket. Benfica har vært der, men det førte ikke til enighet. Etter det har det ikke vært flere forhandlinger, sa Feyenoord-trener Arne Slot på en pressekonferanse før helgen.

Derfor har han valgt å starte med Aursnes i sesongens to første seriekamper. 26-åringen har spilt fra start til slutt både mot Vitesse og Heerenveen.

Mot sistnevnte, lørdag kveld, leverte han en prestasjon av høy klasse: 104 ballberøringer og fire nøkkelpasninger var blant de imponerende statistikkene.

Til å ha vært involvert i en langvarig overgangssaga virker Aursnes upåvirket. Den portugisiske flørten har nemlig vart en god stund.

Slik TV 2 forstår det, startet det hele med at Benfica-trener Roger Schmidt tok direkte kontakt med Aursnes, noe som skal ha skapt sterke reaksjoner fra Feyenoord.

Selv om det i praksis skjer veldig ofte, er det på papiret ikke lov for en klubb å ta direkte kontakt med en spiller som er under kontrakt med noen andre.

Den rotete starten på forhandlingene skal ha ført til at en delegasjon fra Benfica reiste til Rotterdam i forsoningsmøter med Feyenoord.

Samtidig har det pågått forhandlinger mellom portugiserne og nederlenderne.

Ifølge TV 2s opplysninger er situasjonen nå slik: Benfica har lagt inn et bud på 10 millioner euro for Aursnes, men Feyenoord krever 15 millioner euro for å selge sin norske nøkkelspiller.

Det er ikke utenkelig at Benfica vil møte Feyenoord-kravet til slutt, men det er avhengig av en dominoeffekt, får TV 2 opplyst: Dersom de får solgt Julian Weigl, som har blitt sterkt koblet til Bundesliga-klubber, har de både plass og penger til å hente Aursnes som erstatter.

Foreløpig står situasjonen derfor stille.

TV 2 har vært i kontakt med Fredrik Aursnes, som ikke ønsker å kommentere overgangsspekulasjonene.

– Ingenting kan endre seg så fort som fotball, men jeg hadde foretrukket om de ikke prøvde seg igjen, sa Feyenoord-trener Arne Slot under sin pressekonferanse.

Han kunne for øvrig opplyse om at de har innført en ny politikk: Klubber som er interessert i spillerne deres, får bare lov til å ta kontakt på mandager og tirsdager; resten av uken er de ikke tilgjengelige for forhandlinger.

Aursnes-sagaen har blitt omtalt av flere internasjonale medier. Den berømte overgangsjournalisten Fabrizio Romano skrev i forrige uke at Benfica var klare til å fullføre overgangen i forrige uke, men slik TV 2 forstår det, er det lite som tyder på at en løsning er rett rundt hjørnet.

Aursnes' verdi har skutt i været siden han ble hentet fra Molde i fjor sommer. Ettersom han bare hadde et halvt år igjen av kontrakten med romsdalingene, kjøpte Feyenoord ham ut for bare fem millioner kroner.

Molde kan tjene mer på videresalget av Aursnes enn de gjorde på salget i utgangspunktet, på grunn av en klausul de sikret seg i fjor.