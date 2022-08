Senator tapte i retten - må vitne i Trump-etterforskning

Riksadvokaten i Fulton County i delstaten Georgia etterforsker om tidligere president Donald Trump er skyldig i å ha forsøkt å påvirke valgresultatet der i 2020 på ulovlig vis.

I den forbindelse ønsker statsadvokaten å intervjue Lindsey Graham.

Senatoren har imidlertid forsøkt å unngå å uttale seg, og gikk rettens vei for å slippe. Han argumenterte ifølge Associated Press med at han som senator i USA har immunitet.



Nå har domstolen konkludert med at han må vitne.

Riksadvokat Fani Willis ønsker blant annet å stille Graham spørsmål om telefonsamtaler han har tatt til valgdirektør Brad Raffensperger og hans stab i forkant av presidentvalget i 2020.

Trumps samtale med Raffensperger, hvor den tidligere presidenten ba ham om å finne drøyt 11.000 stemmer, antas å være en sentral del av etterforskningen.