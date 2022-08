Derfor er brannvesenet ekstra bekymret for studenter i år

I et brennhett leiemarked er brannvesenet i flere store studentbyer bekymret for brannsikkerheten til studenter.

Denne uken er flere tusen studenter klare til å gripe fatt på en normal studiestart og fadderuke etter to år med pandemi.

Men det har ikke vært like lett for alle å skaffe en plass å bo før studiestart i et brennhett leiemarked. Det har ført til at flere har måttet ta til takke med leiligheter som ikke er brannsikre.

Det bekymrer brannvesenet.

Kommunikasjonsleder i Bergen brannvesen, Trine Sivertsen Sommerlade, forteller til TV 2 at de vet at mange studenter står i boligkø hos studentskipnaden Sammen.



Hun sier studenter helst vil bo i Bergen sentrum.

– Da blir det et høyt trykk på leiemarkedet som ikke har nok kapasitet, sier Sommerlade.

Mottar flere bekymringsmeldinger

Selv om studiestarten så vidt er kommet i gang, har det allerede begynt å tikke inn bekymringsmeldinger til Bergen brannvesen om brannsikkerheten i flere boliger.

BEKYMRET: Kommunikasjonsleder i Bergen brannvesen forteller at de er bekymret for byens mange studenter Foto: Bergen brannvesen

Sommerlade er klar på at de forventer at det utover høsten vil komme flere bekymringsmeldinger om brannsikkerheten.

– Vi får inn bekymringsmeldinger først og fremst fra foreldre som kommer på besøk til barna sine på høsten og ser hvordan forholdene er. Vi får inn bekymringsmeldinger om alt fra kreative løsninger på det elektriske anlegget til blokkerte eller manglende rømningsveier.

– Vi frykter flere utrykninger i år fordi det er et så presset leiemarked.

Sommerlade forteller at det ikke brenner oftere hos studenter, men at de oftere bor mer brannfarlig til og da er risikoen større dersom uhellet først er ute.

Åpner for useriøse utleiere

I hovedstaden står flere tusen spente studenter klar til å komme i gang med studenttilværelsen. Men også her er det kamp om boligene.

Det bekymrer Erik Johansen, fungerende teamleder i brannforebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat.

– Vi er bekymret over trykket som er på leiemarkedet i år. Vi er redd studenter vil ta til takke med boliger som ikke har god nok brannsikkerhet, sier Johansen.

Han presiserer at de aller fleste utleierne har tingene på stell, men mener at når presset på leiemarkedet er så høyt som det er nå, åpner det for useriøse utleiere.

– Vi har forståelse for at prioriteten til nye studenter i byen er å få tak over hodet, men ber dem likevel ha brannsikkerheten i bakhodet.

– Verdens billigste livsforsikring

Også Johansen understreker viktigheten av å ha brann- og røykvarsling i boligen. Han forteller at det er et krav å ha rømningsveier, stort sett mer enn én.

I tillegg er det et krav å ha manuelt slukkeutstyr for å håndtere mindre branner og branntilløp.

– Det aller viktigste er at du får varsel og at du har mulighet til å komme deg ut, sier Johansen.

PRESSET: Eirik Johansen mener det pressede leiemarkedet åpner for useriøse utleiere Foto: Jon Tonning

Det har allerede begynt å komme inn noen bekymringsmeldinger til Oslo brann- og redningsetat fra studenter som allerede er flyttet inn.

Han forteller at dersom man etter innflytning oppdager mangler i boligen, bør man kontakte utleier og gjøre oppmerksom på mangler.

– Om man sliter med å få utleier til å få på plass ting som røykvarsler eller slukningsutstyr, er det ikke ulovlig å gå å kjøpe dette selv. Jeg ville aldri lagt meg i en leilighet uten røykvarsler. Det er verdens billigste livsforsikring, sier Johansen.

Disse skiller seg ut

Flere utleiere leier ut det de har av rom og loft de har ledige, til de som måtte ønske det. Det er spesielt loftene som bekymrer brannvesenet.

– Vi ser generelt at det er et problem med brannsikkerheten på loft som blir leid ut. Det er mange loft som ikke har rømmingsmuligheter.

– Med en gang studenter eller foreldre ser at det tilbys leiligheter på loft, må de spørre om rømningsveiene er gode nok, sier Sommerlade.

Nå oppfordrer hun studenter og foreldre om å stille spørsmål som «hvordan kommer jeg meg ut hvis det skulle begynne å brenne, hvor er slukningsutstyr og hvor er røykvarsler».

Også i Oslo opplever de loft som en særlig utfordring.

– Vi mottar med jevne mellomrom meldinger om utleieenheter i kjellere og loft, som ikke er godkjent. Man bør være ekstra obs på brannsikkerheten på loft og kjellere, sier Johansen.

Mange bor i eldre hus

I studentbyen Trondheim har de bygget mange nye studentboliger, som gjør situasjonen lettere for studenter på boligjakt.

– Vi er ikke ekstra bekymret i år fordi det har blitt bygd en del nye studentboliger. Disse har gode varslingssystemer og sprinkleranlegg som gjør situasjonen bedre, sier avdelingsleder i forebyggende avdeling ved Trøndelag brann- og redningstjeneste Anna-Karin Hermansen.

Men de vet av erfaring at mange studenter ikke tenker på brannsikkerheten når de skal velge en hybel å bo i under studieoppholdet.

– Vi vet at i Trondheim er det mange som bor i eldre hus, hvor brannsikkerheten ikke er helt på plass.

– Der er det viktig at man sjekker at det er et varslingssystem på plass og man kan komme seg ut dersom det er brann, sier Hermansen.

BRANNSIKKERHET: I Trøndelag har brannvesenet stort fokus på brannsikkerheten til studenter forteller Anna-Karin Hermansen. Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste

Selv om de ikke er ekstra bekymret i år, har de stort fokus på å informere studentene om brannsikkerhet gjennom blant annet å holde foredrag og konkurranser.

Hermansen kommer også med noen tips til deg som er student i byen.

– Mange studenter låser seg ofte til kontrakter det er vanskelig å komme seg ut av. Når de innser at det ikke er trygt å bo der, kan det være at de er forpliktet til å bli boende i et år.

Hun forteller at det er derfor viktig å være oppmerksom på brannsikkerheten i boligen, før du skriver under på kontrakten.

Hun forteller og at det er viktig å være oppmerksom på hvor rømningsveiene er i boligen.

– En del større kollektiv har private rom som kan låses. Dersom det er er slik at rømningsveien er gjennom ett av disse rommene, er det veldig viktig at det rommet ikke låses, oppfordrer Hermansen.

Dette har du rett på

Som ny student er det mye å sette seg inn i på alle felt. Sommerlade i Bergen brannvesen forteller at det også er viktig å sette seg inn i hvilke rettigheter man har rundt brannsikkerhet i boligen.

– Dette er studenter som skal lære seg å både vaske klær og lage mat, men de skal i tillegg lære seg hvilke plikter og rettigheter de har når det gjelder brannsikkerhet. Alle studentene vi treffer er oppegående og mottakelig for å bo på en branntrygg måte […], men de er så desperate på bolig at de tar det de får.

RØMNINGSVEI: Slik så en rømningsvei fra en boligblokk i Bergen ut Foto: Bergen brannvesen

Sommerlade forteller at det er utleier sin plikt å sørge for at det er fungerende røykvarslere og slukkemidler i boligen. Det skal også være godkjente rømningsveier fra utleieenheten.

– Det studentene kan gjøre selv er å sjekke om det er røykvarsler og slukningsutstyr. Om det ikke er det må de melde dette fra til utleier.

– Dersom det ikke er rømningsvei må de også ta kontakt med utleier, men om de er bekymret kan de sende inn bekymringsmelding til brannvesenet på www.branntips.no så kommer vi på befaring.