Disse økonomiske grepene bør du ta nå

– Generelt tenker jeg det er viktig nå at vi blir mer bevisste forbrukere. Det har vært lave renter en lang periode og vi har blitt vant til en mer romslig økonomi. Den tida er over, og hverdagen er i full gang.

Det sier spare- og forbrukerøkonom i Storebrand Cecilie Tvetenstrand til God morgen Norge. Hun trekker frem tre grupper som spesielt sårbare for prisvekst og renteheving.

– Mange av de unge i etableringsfasen med høye lån, små barn og mange utgifter, som fremdeles ikke har rukket å komme opp på lønnsstigen, oppgir nå at de er bekymret. Men også aleneforsørgere og minstepensjonister, som har det tøft i utgangspunktet, vil få det enda tøffere.

Så mye dyrere kan boliglånet bli

Norges Bank besluttet torsdag å sette opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, altså et dobbelt rentehopp, til 1,75 prosent. Neste heving er ventet i september.

– Men bankene har plikt til å gi skriftlig beskjed til kundene sine seks uker før den nye renten kan tre i kraft, så det tar litt tid før boliglånet øker igjen, sier økonomen.

Med den nye renten vil et boliglån på tre millioner øke med rundt tusen kroner i måneden etter skatt, ifølge Tvetenstrand.

– I tillegg vil det komme flere rentehevinger utover høsten. Nå har de fleste i Norge annuitetslån, så dette vil dempe noe på den månedlige utgiften, men dette vil likevel gi en merkbar økning, fortsetter hun.

MÅ PRIORITERE: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand råder folk til å ha et bevisst forhold til hva man bruker penger på. Foto: God morgen Norge

Sparetipsene som monner

Lise Vermelid Kristoffersen, bedre kjent som spareprofil og programleder for podkasten Pengesnakk, mener at forbrukere nå bør endre vanene sine.

– Jeg er opptatt av å gjøre sparing og økonomi morsomt og enkelt, men denne høsten blir ikke spesielt morsom og enkel for mange. Og har man unnet seg litt ekstra i ferien og er vant til at det går seg til utover høsten, så er ikke dette en sånn høst, for det er så mye som treffer oss samtidig.

Hun har plukket ut tre store utgiftsposter hvor det er mulig å spare mye.

1: Boliglån

Kristoffersens første tips er å sjekke at man har så lav boliglånsrente som mulig i banken.

– Jo høyere renten er, des mer er det å hente. Renten øker for alle, men har du en rente som i utgangspunktet er for høy, så er det mulig å forhandle seg til en lavere rente, eller bytte til en bank som kan tilby deg en lavere rente.

Det å skulle forhandle med banken kan for mange høres komplisert ut, men det trenger det ifølge spareprofilen ikke å være.

– Dette kan man gjøre på chat eller telefon. Det eneste du må gjøre er å være litt forberedt.

Kristoffersen råder folk til å legge inn summen på boliglånet sitt hos Finansportalen.no og sjekke hva slags rente andre banker kan tilby.

– Det er ditt beste våpen i møte med banken. De vil jo beholde deg som kunde, og hvis ikke de kan det, så får du gå til en annen bank.

Når det kommer til å binde renten eller ikke, er forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrands råd følgende:

– Det er nok for sent å binde renten hvis du tenker at du skal tjene penger på det. Men det er klart at å binde renten er en forsikring mot at rentene skal øke mer enn det du kan takle å betale.

FORHANDLE MED BANKEN: Sjekk at du har så lav boliglånsrente som mulig, råder spareprofil Lise Kristoffersen. Foto: God morgen Norge

2: Strøm

En annen stor utgiftspost denne høsten og vinteren er strømregningen. Lise Kristoffersen mener det særlig er tre ting man bør tenke på når det gjelder strøm.

– Det ene er avtalen du har. Strømavtaler er litt gresk, men nå er det mye å tjene på å sette seg inn i hva disse avtalene betyr, og om man kan skaffe seg en gunstigere avtale.

– Og så er det å bruke mindre strøm. Oppvarming er det som tar aller mest. Ikke slipp varmen ut i alle rom, lukk dører, ha det litt kaldere i gangen, senk temperaturen med én grad. Det er sånne ting som monner mye mer enn å skru av lyset, forklarer Kristoffersen.

Den tredje tingen er å sjekke når på dagen strømmen er dyr. Det kan man gjøre på flere måter, for eksempel på strømbørsen Nord Pool sin nettside eller i strømselskapenes egne apper.

– Hvis du ikke vil sjekke fra dag til dag, er det jo generelle tendenser. Strømmen er dyr om morgenen, når alle står opp og bruker strøm, og når vi kommer hjem fra jobb. Så hvis man kan kjøre en klesvask midt på dagen eller lade bilen sent på kvelden, så er det noe som vil utgjøre en forskjell.

3: Mat

Når det gjelder mat, er Kristoffersens viktigste stikkord planlegging.

– Planlegg hva du skal spise mens du er hjemme. Ikke på butikken, ikke på vei til butikken, men når du er hjemme. Da ser du hva du har i kjøleskapet og fryseren som bør brukes opp. Vet du hva du skal ha de neste seks dagene, kan du handle bare én gang. Da får du også bedre tid.

4: Transport

Også drivstoff kan koste deg dyrt denne høsten. Nøkkelen til å spare penger her er å kjøre færre kilometer.

– Klarer du å kjøre veldig få kilometer, kan du kjøpe en billigere forsikring. Og ikke kjøp deg ny bil i høst hvis du ikke virkelig trenger det. Å beholde hver bil du eier i ett eller to år ekstra vil gjennom et livsløp utgjøre mye penger, sier Kristoffersen.

– Kan du flytte noen tjenester nærmere der du bor, for eksempel treningssenter, legekontor og tannlege? Ta flere ærend i samme slengen. Samkjør med venner eller kollegaer. Ta beina eller sykkel fatt så ofte du kan, råder spareprofilen.