Bekymret for barna – ber regjeringen komme på banen

Barn og unge rammes hardt av at foreldre har fått strammere økonomi. Nå krever Oslo idrettskrets at det tas grep.

HAR IKKE RÅD: Idrettslag i Oslo merker tydelig at flere foreldre enn før sliter med å betale for at barna skal delta i idretten, viste en TV-kartlegging. Foto: Per Haugen / TV 2

Ekstrem prisøkning på strøm, drivstoff og mat. Flere rentehevinger på kort tid og flere i sikte.

– Høsten blir krevende for mange. Spesielt for de som har lite fra før, varslet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse.

TV 2 har i en serie saker skrevet om hvordan den kraftige prisøkningen ikke bare rammer foreldre, men også barn og unge i samfunnet.

I Oslo merker idrettslagene at unge spillere som er superivrige i idretten, plutselig ikke møter opp på trening. Dette skjer gjerne samtidig som når regningen detter ned i postkassen til foreldrene hjemme.

Nå krever Oslo idrettskrets handling fra regjeringen, for å forhindre at flere barn og unge faller fra.

UTVIKLING: Mange barne- og ungdomsidrettslag i Oslo merker tydelig at prisøkningen i samfunnet påvirker foreldrenes betalingsevne. Foto: Per Haugen / TV 2

– Katastrofe

«Dårlig råd skal ikke hindre barn og unge fra å være aktive», mente kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i Aftenposten i sommer.

I forrige uke forpliktet også regjeringen seg til at «barn i lavinntektsfamilier skal få bedre livskvalitet her og nå», da de signerte fritidserklæringen.

– Dette er vel og bra, men da må også lovnadene innfris. Kommunen og idrettslagene står klare. Om regjeringen mener alvor, må staten også komme på banen, sier generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke.

TV 2 dokumenterte før sommeren hvordan mange idrettslag opplever at foreldre har større betalingsutfordringer enn før. Dette fører til at flere barn og unge gir opp idretten.

I tillegg til betalingsutfordringene, opplever også mange idrettslag at det har blitt langt vanskeligere å engasjere foresatte til frivillige oppgaver eller verv nå enn for to år siden.

Brekke mener kombinasjonen kan utfordre hele fundamentet barne- og ungdomsidretten står på.

– Når både betalingsevnen og frivillighet svikter, så forsvinner grunnlaget for å drive et idrettslag. Da vil barna miste muligheten til å delta, og det er katastrofalt for dem som rammes og nærmiljøet, sier Brekke.

STREKKER SEG LANGT: Magne Brekke mener mange idrettslag strekker seg langt for å beholde barna idretten. Når andelen foreldre som har råd minker betraktelig, utfordrer det muligheten til å drive et idrettslag, mener han. Foto: Per Haugen / TV 2

– Det haster

Oslo idrettskrets er klare på hva som må til.

De forventer midler til alle kommuner som kan dokumentere særskilte levekårsutfordringer i statsbudsjettet, for å sikre unge muligheten til å drive idrett.

I hovedstaden mener Brekke at det er behov for 100 millioner kroner årlig i øremerket støtte til kommunen, siden hovedstaden har de største levekårsutfordringene.

En slik støtte skal gjøre at idrettslagene i utsatte deler av byen får nødvendige midler til å levere de tilbudene bydelene trenger.

Midlene skal gis via idrettskretsen slik at både idrettens og kommunens krav til pengebruken ivaretas, ifølge forslaget.

Og bevilgningen haster, mener Brekke.

– Nå er mange familiers levekårsutfordringer så presserende at barn og unge vil bli skadelidende om ikke våre idrettslag settes i stand til skape det gode idrettstilbudet – uavhengig av foreldres betalingsevne, sier han.

SÅRBARE: Magne Brekke frykter at prisveksten og rentenivåene i enda større grad vil gå utover barn og unge som er sårbare. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

I håp om å få regjeringen på banen, utfordret idrettskretsen kulturministeren i en debatt under Arendalsuka.

Likevel beit ikke kulturministeren på.

– Hjerteskjærende

Da TV 2 forsøkte å få et intervju med kulturministeren etter debatten i Arendal, fikk vi avslag. Under debatten sa hun følgende om saken:

– Ingen kan stå og forsvare at unger faller fra, mens andre får delta. Det er hjerteskjærende, sa Anette Trettebergstuen (Ap).

IDRETT: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er bekymret for at barn ikke kan delta i organisert idrett fordi det er for dyrt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Hun er enig i at det må tas grep, men samtidig tydelig på at det ikke finnes en «quick fix».

– I tillegg til å styrke frivilligheten, er det helt akutte nå å forhindre frafallet. Vi må få tilbake ungene som har sluttet på lagene, som kanskje ikke har godt av å være hjemme, sa Trettebergstuen.

Til tross for at regjeringen og idrettskretsen har samme mål, ville hun ikke love mer penger.

– 100 millioner er mye penger i disse trange budsjettider. Jeg skal ikke forskuttere noe, men vi er veldig opptatt av at det er en investering å få barn og unge inn i aktivitet og med i felleskapet. Derfor tenker vi på det i alt vi gjør, sa Trettebergstuen.

Barne- og familieministeren har tidligere sagt at barn og unges rett til å drive idrett uavhengig av foreldres inntekt, skal prioriteres.

– Det er et statsbudsjett til høsten. Jeg kan ikke røpe hva som kommer, men jeg vil signalisere at å redusere forskjeller og sikre aktivitet for alle er et viktig område for regjeringen, sa Kjersti Toppe (Sp) til TV 2.

TILTAK: I forrige uke oppnevnte regjeringen også en ekspertgruppe som skal forslå tiltak som gir barn som vokser opp i fattigdom bedre levekår. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– En alliert

– Hva tenker du om at kulturministeren ikke ga mer penger eller kom med noen konkrete løfter?

– Det var egentlig som forventet, sier Ingvill Alisøy-Gjerløw, som er enhetsleder i humanitære program i Røde Kors.

Organisasjonen kjemper også for å styrke frivilligheten og å få flere barn og unge i aktivitet, særlig fra lavinntektsfamilier.

ØNSKET LØFT: Ingvill Alisøy-Gjerløw i Røde kors håpet på midler til et digitalt løft i frivilligheten. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Kulturministeren er realistisk og sier at dette ikke er en «quick fix», men hun er positiv. Jeg føler at vi har en alliert i regjeringen, sier Alisøy-Gjerløw.

Oslo idrettskrets håper kulturministeren ombestemmer seg.

– Hvis idrettskretsen får midler i dag, kan vi begynne å skape aktivitet for barn og unge som står utenfor i morgen, sier Marcela Montserrat Fonseca Bustos i Oslo idrettskrets.