– Det har kostet mer enn det har smakt

Se deler av intervjuet med Gjert Ingebrigtsen over.

Han setter seg ned med TV 2 i millionbyen München før europamesterskapet i friidrett for alvor braker løs.

Der er Gjert til stede - men kun som trener for Narve Gilje Nordås, og ikke for noen av sønnene.

– Det er jo spesielt. Hadde du spurt meg for noen år siden om jeg ville gjort dette, hadde svaret vært nei.

– Å være her uten å sitte på farsfølelsen rundt egne barn er spesielt. En greier aldri å etablere samme emosjonelle engasjement. Det blir mer profesjonelt forhold over det, fortsetter han.

OL-GULL: Gjert Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum

– Ikke naturlig med kontakt

For noen dager fikk sønnen Jakob spørsmål om han kom til å ha kontakt med sin far under mesterskapet.

– Nei, lød det kontante svaret fra 21-åringen.

Svaret synes Gjert er helt på sin plass.

– Jakob er her for å gjøre en best mulig jobb i konkurransene han skal delta i. Han er i en boble, og den passer jeg ikke inn i her.

– Det er greit for deg?

– Gjør meg ingenting. Det er helt greit.

– Helt sikker?

SØNN OG FAR: Fra friidretts-VM i Doha 2019. Foto: Lise Åserud

– 100 prosent sikker. En må ha respekt for at trener/utøver-forholdet er ferdig. Og så ligger det nok en frykt for at det kommer kommentarer som har noe med det å gjøre, utbroderer han.

Truffet hverandre sporadisk

– Hvor mye kontakt har du hatt med Jakob?

– Det har vært av sporadisk karakter. Jakob har stort sett vært borte. Han har vært hjemme noen uker og vært opptatt med å flytte inn i ny leilighet i Sandnes. Vi har fått oss hund, så vi har hatt noen treff med hundene. Utover det har det ikke vært særlig kontakt.

– Er den biten mest sårt?

– Selvsagt er det det. Men jeg må respektere at ungene mine gjør sine valg. Jeg har vært privilegert som har fått brukt så mye tid med ungene mine. Men at vi over tid blir et gnagsår på hverandre, så vi trenger litt avstand, tror jeg alle kan forstå.

– Det som er godt å kjenne på er at alle har nådd sine mål. Men for forholdet har det kostet mer enn det har smakt, synes jeg da. La oss håpe at ting ordner seg etter hvert, sier Gjert Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen løper forsøk på 1500 meter mandag kveld.