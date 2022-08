Forklarer rekordkjøp: – En fantastisk historie

LYKKELIG: Albert Grønbæk (21) vraket danske storklubber for å komme til Bodø/Glimt. Foto: Niklas Aune Johnsen, FK Bodø/Glimt

Flere hevet på øyenbrynet etter at Bodø/Glimt, ifølge danske BT, bladde opp over 26 millioner kroner for å sikre seg Albert Grønbæk.

– Det viser hvor langt klubben har kommet, forteller Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

– At vi får inn Albert Grønbæk er egentlig en fantastisk historie for Bodø/Glimt. For det er jo en hylle vi aldri har vært på før med en spiller som var ettertraktet i Danmark, sier Knutsen.

STOLT: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen snakker om nye tider etter kjøpet av Albert Grønbæk.

Ifølge Ekstra Bladet ble Grønbæk jaktet av tre Superliga-klubber og prisen kunne blitt langt høyere.

– Albert Grønbæk har en drøm om å spille Champions League og det tror jeg at han kommer til å gjøre her, sier den norske sportssjefen i AGF, Stig Inge Bjørnebye, til avisen.

Ønsket om å komme til Glimt skal likevel ha vært klart størst, som var avgjørende for at Knutsen la millionene på bordet.

– Vi er veldig opptatt av at de spillerne vi skal hente skal passe inn i vårt DNA og ha x-faktor, men samtidig ha et brennende ønske om å spille her. Det ligger noen betingelser som vi jobber etter hele tiden, forklarer suksesstreneren.

Midtbanespilleren beskriver seg selv som en teknisk og kreativ spiller til TV 2, og en som handler på instinkt.

– Det er deilig å være her. Det er kaldt, men det tåler vi. Jeg håper det blir helt fantastisk og gleder meg helt sinnsykt. Jeg har kun hørt gode ting om klubben. Det er helt vilt, sa han til TV 2 om overgangen til Bodø.

Fikk klar beskjed av kapteinen

På pressekonferansen før den viktige kampen mot Dinamo Zagreb forteller Saltnes at de to allerede har funnet en felles interesse.

– Han har fortalt at han er glad i å spille golf, så da har jeg kommandert han til å få foreldrene til å sende opp golfkøllene. Da tror jeg sosialt han skal klare seg bra, ler Saltnes.

– Han virker som en veldig trivelig og oppegående fyr. Som Kjetil sa, virker han utrolig glad for å være i Glimt, som er et fantastisk utgangspunkt.

Fra før har Grønbæk et godt forhold til landsmann Japhet Sery Larsen.

– Vi er gode venner. Vi har spilt mye mot hverandre, men også hengt litt utenfor banen. Det er fint å ha noen man kjenner her, sier nysigneringen til klubbens nettside.

Dette vinduet har den regjerende seriemesteren også hentet Lars-Jørgen Salvesen fra Strømsgodset. Sjefen utelukker ikke at det kan skje mer.

– Vi jobber kontinuerlig i spillermarkedet året gjennom, så får vi se om det blir noe som passer det vi ønsker å få inn. Da har vi både trøkk i oss og rammene til at vi kan være med, hvis vi føler at det er riktig for å utvikle klubben og laget.

Tjent store summer

Grunnen til at Glimt kan handle på en annen hylle i dette vinduet skyldes Europa-suksess og salg av profiler.

Victor Boniface er klubbens ferskeste storsalg for omlag 20 millioner kroner, mens Erik Botheim ble solgt for en totalpakke på svimlende 100 millioner kroner etter forrige sesong.

Patrick Bergs overgang til Lens skal ha hatt en ramme på omtrent 40 millioner kroner.

– Må man se til utlandet nå?

– Nei, absolutt ikke. Kjernen i Bodø er lokale spillere eller fra norsk fotball som kanskje ikke har fått gjennombruddet. Men vi har muligheten til å hente på en litt høyere hylle hvis det føles riktig.

Knutsen har forståelse for at folk synes det er rart at en liten klubb fra Bodø har vokst seg så stor på kort tid.

– Det er en fantastisk reise, men jeg tenker vi skal være utrolig stolt av det. Bodø er ikke verdens største by, men når du går rundt i byen og ser gule flagg overalt så er det tegn på at veldig mange er glad i Glimt nå.

– Det er viktig for å bygge identitet, ikke bare for hele byen men også for regionen, fortsetter treneren.

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah mener signeringen av Grønbæk viser riktig ambisjonsnivå.

– Det er nesten uvirkelig å se at en klubb som Glimt henter spillere til slike summer, men samtidig kan jeg godt forstå det. De har drevet sunt over lang tid, og har hatt mange store salg. Det fremstår helt riktig, uttalte Amankwah.

– Mest spesielle kampen i historien

Foran den «livsviktige» kampen mot Dinamo Zagreb, stresser ikke Knutsen nevneverdig.

– Jeg lever veldig i nuet, men det er klart jeg gleder meg ekstremt til kampen. Som vi sier til spillerne: kampene er høydepunktet, så får du noen som er veldig spesielle som denne.

– Dette er den mest spesielle kampen i Glimt sin historie. Så tror jeg det er viktig å ha evnen til å nyte øyeblikkene, hvis du ikke gjør det blir det feil.

Grønbæk vil være spilleklar allerede til tirsdagens Champions League-kvalik mot Dinamo Zagreb på Aspmyra.

