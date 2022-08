Lastebilsjåføren om den dramatiske timen: – Trodde jeg skulle dø

KOLLAPS: Terje Brenden var på vei over brua da den kollapset. Han satt fast i lastebilen i en hel time før han ble reddet av luftambulansen. Foto: Lars Nyland/TV 2 og Guttorm Tysnes/Lastebil.no

– Jeg var midt på brua, da jeg merket noe på bilen. Nesten som om den hadde punktert. Så begynte asfalten å bølge opp og ned foran meg – nesten som du ser et jordskjelv. Plutselig ble det så bratt at jeg kom ikke lenger, sier Brenden til bransjeavisen Lastebil.no.

Tretten bru i Øyer kommune kollapset mandag morgen. Lastebilsjåfør Terje Brenden var på vei over brua da det skjedde.

– Sikker på at det var slutt

Til Lastebil.no sier Brenden at han skjønte raskt at han måtte sitte i ro i førersetet.

– Jeg var sikker på at det var slutt, men var spent på om redningsmannskapene ville komme fram i tide, forteller han.

Etter en drøy time ble Brenden reddet av luftambulansen. Han kom ut av ulykken uten fysiske skader.

– Jeg hadde flaks – selv om jeg var uheldig. Tenk om jeg hadde kommet noen sekunder før. Da ville bilen falt ned på den andre siden. Eller litt senere. Da kunne bilen kunne blitt tatt av elva. Jeg trodde jeg skulle dø, men min tid var ikke kommet.

REDDET: Terje Brenden ble reddet av luftambulansen. Foto: Geir Olsen / Scanpix

– Et sjokk for alle

Brenden jobber i lastebilfirmaet Sigurd & Ola Grimstad. Styreleder Birgit Grimstad forteller at det var et stort sjokk da de fikk beskjeden om at det var Brenden som satt fast på den sammenraste broa.

– Det var en utrolig utrivelig nyhet å få, rett og slett. Et skikkelig sjokk for alle sammen, forteller Grimstad til TV 2.

Hun forteller at det må ha vært en utrolig tøff opplevelse for Brenden.

– Det er klart at dette her er en opplevelse som en ikke har lyst til å oppleve en gang til.

Nå jobber firmaet for å sørge for at lastebilsjåføren blir godt ivaretatt etter den dramatiske hendelsen.

– Vi har kriseteamet i Gausdal kommune som vil stille opp og tilbyr hjelp til både ham og hans kollegaer, og vi har også kollegahjelpen i NLF som stiller opp.

Starter ekstern granskning

En personbil var også på vei over brua da den kollapset. Sjåføren kom fra ulykken i god behold.

Det er enda usikkert hva som forårsaket brukollapsen, men i en rapport fra Statens vegvesen i 2016 ble det pekt på at Tretten bru hadde mindre avvik.

Statens vegvesen og Innlandet varsler mandag ettermiddag at de skal sette i gang en ekstern granskning av Tretten bru.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Et uavhengig fagpanel skal settes sammen. Statens vegvesen har også startet en kartlegging av inspeksjons- og tiltaksoversikt på broer med lik konstruksjon.