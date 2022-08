Har avhørt i overkant av 30 vitner i Akebakken-drapet

Fem år gamle Silje Marie Redergård ble drept i oktober 1994.

Tre gutter på henholdsvis fire, fem og seks år fikk den gang skylden for dødsfallet. Saken ble da henlagt på grunn av deres lave alder.

NRK Brennpunkt gikk i serien «Drapet i akebakken» grundig igjennom saken og viste mangler ved etterforskningen.

Eksperter mener at det ikke finnes teknisk bevis for at de var involvert, og at de i tillegg også ble utsatt for ulovlige avhør og press.

Statsadvokat Bjørn Kristian Soknes i Trøndelag ba i desember i fjor om at en ny etterforskning av drapet. Kripos bistår i dette arbeidet.

Flere av vitnene er nå avhørt på ny, i tillegg til personer som jobbet med saken den gang, opplyser politiet i en pressemelding.

– Det er en del utfordringer knyttet til å etterforske og gjennomføre avhør i en så vidt gammel sak. Noen av avhørene har vært utfordrende ettersom minner svekkes over tid, og det kan være vanskelig å skille mellom egne minner og ytre påvirkning, sier påtaleansvarlig Mette Kollstrøm i Trøndelag politidistrikt.

– Det eksisterer heller ikke per i dag fysiske bevis fra 1994 og det var den gang minimalt med elektroniske spor, legger Kollstrøm til.



Etterforskningen er ifølge pressemeldingen på vei inn i sluttfasen og vil ende i en innstilling som sendes statsadvokaten, trolig i starten av september.

Politiet vil ikke kommentere det foreløpige resultatet av etterforskningen.