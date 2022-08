Thoresen: – Det er medisin for meg

Etter en sesong hvor de lenge slet på isen og det utenomsportslige stjal oppmerksomheten, reiste Storhamar seg og avsluttet sesongen med å ta seg helt til finale.

I månedene som har fulgt har de hockeyglade på Hamar fått mange grunner til å smile. Det var allerede ved sesongslutt klart at Petter Thoresen ga seg som landslagstrener og ble Storhamars neste hovedtrener.

Hans sønn, Patrick Thoresen, annonserte i sommer at han blir med ett år til. Ikke nok med at den aller største stjernen er klar, så ble det i forrige uke også kjent at Jacob Berglund blir å se i Storhamar-drakt de neste fire (!) sesongene.

– Jeg synes det ser bra ut. Stallen kan jeg ikke klage på, for den har jeg i stor grad vært med å plukke ut selv, sier Petter Thoresen og smiler.

HER kan du høre hele intervjuet med den tidligere landslagssjefen.

TAKKET NEI: Petter Thoresen fikk tilbud om å fortsette ett år til som landslagstrener. Det takket han nei til. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Emosjonell avslutning

I mars takket Thoresen nei til å fortsette som landslagstrener. En ettårskontrakt var ikke hva han ønsket seg. Samtidig var tidspunktet godt for igjen å bli klubbtrener. Mange klubber var på jakt etter en ny hovedtrener. På Hamar lot de ikke sjansen gå fra seg.

Uker etter at det ble klart at han ikke skulle fortsette som landslagssjef, ledet Thoresen våre beste menn i det som ble hans siste VM.

– Det var nervepirrende. Vi var veldig sultne på å gjøre det så bra at Norge fortsatt var en A-nasjon da vi dro. Vi dro med litt ekstra spenning i kroppen før vi skulle gjøre jobben så norsk hockey fortsatt er i det fine selskap, sier han.

I Finland fikk ikke Norge den starten de ønsket seg. Frykten for nedrykk meldte seg, men i nøkkelkampen mot Østerrike gjorde Norge jobben og klarte med det fint å unngå nedrykk.

– Var det emosjonelt den siste kampen?

– Veldig. Jeg husker at jeg sto på spillermøte og fikk en liten tåre. Det hadde gutta bare godt av å se. Idrett er følelser, svarer Thoresen.

Fra sin seksårsperiode som landslagstrener er han mest stolt av det første han var med på. I 2016 ledet han Norge til OL.

– Er det noe du ville gjort annerledes denne perioden?

– Jeg kunne sikkert vært mer kontaktsøkende med spillerne mellom samlinger, men jeg vurderer det på den måten at det er i klubbene spillerne tjener pengene sine, så har jeg vært litt sånn at de ikke skal drive å skravle med meg flere ganger i uka, svarer 61-åringen.

At hans etterfølger, Tobias Johansson, uttaler at det klare målet er å ta landslaget til kvartfinaler, og "kvartfinale er ingen endestasjon", ser han på som naturlig.

– Men han skal også tenke at det går an å rykke ned, legger Thoresen til.

Dette motiverer han

Etter 15 år er han nå tilbake som hovedtrener på Hamar. Mye har forandret seg på den tiden. Selv har han passert 60 år og mener at han kommer tilbake som en annerledes trener.

– Hvor mye har du endret deg?

– Det er nok mye. Jeg var nok litt mer opptatt av bagateller før. Nå er jeg nok mer opptatt av det store bildet. Men jeg har samme tanker om arbeidsmoral og lojalitet til laget. Det er laget som skal prestere, svarer han.

– Du har vunnet det gjeveste som kan vinnes i norsk ishockey flere ganger. Hva er det som motiverer deg med å ta over et klubblag igjen?

– Det er det å få et lag til å bli sammensveiset og kjempe om å vinne noe. Det er den indre driven min. Vi skal bli så samkjørte at vi kan gå ut og prøve å vinne. Det kan hende vi ikke gjør det, for det er veldig hard konkurranse, men vi kan være godt fornøyd for det. Å få gå i gangene med laget er medisin for meg. Jeg har alltid vært en arbeider. Å være i jobb hver dag er motivasjon i seg selv, svarer den tidligere mureren.

Ble overrasket

Da Stavanger Oilers løftet pokalen i vår og jublet hemningsløst, sto Patrick Thoresen og så på uten å vite om det var den siste muligheten han hadde til å løfte pokalen i hjembyen.

ETT ÅR TIL: Patrick Thoresen bestemte seg i sommer for å fortsette hockeykarrieren. Foto: Carina Johansen

Selv om faren var klar som ny hovedtrener, satte han ikke i gang med å forsøke å overbevise sønnen om å bli en sesong til. Han fikk vite om sønnens beslutning om å fortsette på denne måten:

– Det fikk jeg vite gjennom det sportslige utvalget. Det var et valg han måtte ta selv. Jeg har vært veldig bevisst på det å ikke være for på han. Jeg hadde en godfølelse hele tiden, sier faren.

Med sønnens underskrift så det riktig så lovende ut for de gule og blå. På søndag ble det klart at også Thoresens nabo ville være med på den erfarne trenerens lag.

– For det første var det veldig overraskende. Han er naboen min, så jeg snakket med han før i sommer. Jeg hadde egentlig lagt det litt bort, for jeg trodde han skulle ut. Så kom det en beskjed om at han skulle bli og spille for oss i fire år. Det var jo en veldig gledelig beskjed, sier han.

Planen var i utgangspunktet å ha en åpen import-plass, men da Berglund ville spille i gult og blått, var de ikke i tvil. Han måtte signeres.

Til tross for store signeringer på Hamar, mener Thoresen at det er Stavanger Oilers som må regnes som den store favoritten før seriespillet begynner i begynnelsen av september.

– Hvordan skal dere vippe Oilers ned fra tronen?

– Vi må være like disiplinerte som dem. Jeg er veldig imponert over disiplinen, kynismen og kvaliteten de har. Vi må ta lærdom av hva de som vant ganske klart i fjor gjorde bra, svarer Storhamar-treneren.

Du kan høre hele intervjuet med Thoresen her. I podkast-episoden kan du blant annet høre hvilket talent han mener nærmer seg landslaget, hvilket av fjorårets bunnlag han har mest tro på og hvilke forventninger han har til flere av Storhamars nye spillere.