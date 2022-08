Gjør store endringer i årets Jakten på kjærligheten

Høstens bonderomanse byr på nye endringer både for bøndene og frierne.

Om ikke lenge får seerne være flue på veggen igjen når fire bønder skal finne kjærligheten på TV i den 19. sesongen av Jakten på kjærligheten.

Denne gangen er det bøndene Jørgen Heen Brovold (29), Janne Bull Bakk (31), Frank Sigvaldsen (35) og Tormod Bakke (61) som leter etter en partner.

I den kommende runden med bonderomantikk er det imidlertid blitt gjort flere endringer.

ÅRETS BØNDER: Sesong 19 av Jakten på kjærligheten er rett rundt hjørnet. I år er det disse bøndene som skal jakte etter kjærligheten. Fra venstre: Frank Sigvaldsen, Janne Bull Bakk, Jørgen Heen Brovold og Tormod Bakke. Foto: Gerrick Robinson / Fotograf TiTT Melhuus / Haakon Lundkvist / MA Fotografene

Gjør endringer

Nytt av året er at alle de fire bøndene er med i dating-programmet hele veien. Tidligere har bøndene med færrest brev måttet jakte videre selv.

Videre er det duket for speeddating den aller første dagen, der bøndene og de håpefulle frierne deres skal teste kjemien på få minutter. På slutten av dagen må tre friere pakke sammen sakene sine og reise hjem.

De nye Jakten-bøndene Frank og Tormod forteller om forventningene til en potensiell partner

Senere i programmet blir det også arrangert «Friernes dag». Under denne dagen skal frierne stå for en aktivitet som de tar bonden med på. Etter endt dag sender bonden hjem nok en frier.

Til slutt flytter de fire siste frierne inn på bøndenes gårder.

Idéinnehaver

Jakten på kjærligheten-programleder Gunhild Dahlberg (47) røper overfor TV 2 at en av endringene er hennes påfunn.

– «Friernes dag» er faktisk min idé, så her er jeg litt nervøs på vegne av Jaktens menighet, sier hun.

Dahlberg forklarer videre at etter speeddaten, pleier bonden å ta med seg frierne på en gruppedate med en aktivitet for å bli bedre kjent, men i år ville de gjøre noe nytt.

GJØR ENDRINGER: Jakten på kjærligheten-programleder Gunhild Dahlberg står bak en av endringene under årets sesong – nemlig «Friernes dag». Foto: Linn Olsen / TV 2

– Nå er det frierne som tar roret og får bestemme hva de vil gjøre med bonden, slik at de får vist hvem de er. Mange har sagt at gruppedate er både gøy og vanskelig, noen er frempå og noen er mer sjenerte, så under «Friernes dag» får frierne være alene med bonden på en lengre date.

Ifølge programlederen blir det både healing, matlaging, portrettmaling, øksekast, massasje, dans og hekling.

– Jeg kan røpe såpass at noe går veldig bra og noe går helt skeis, men at noe går skeis på date er ikke synonymt med at det ikke blir kyss, klapp eller klem – eller romantikk, sier hun.

Sesong 19 av Jakten på kjærligheten har premiere på TV 2 og TV 2 Play i september.