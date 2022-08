Mari (24) havnet midt i dramaet: – En helt forferdelig følelse

Mari Slåen (24) kjørte over Tretten bru da hun kjente at underlaget begynte å svikte.

Mari Slåen fra Vestre Gausdal var på vei til første arbeidsdag i ny jobb i Øyer mandag morgen.

Kjørende over Tretten bru i morens Mercedes hører hun plutselig buldrelyder. Brua kollapser. Gjennom bilruta ser hun hvordan asfalten knekker opp.

– Jeg kjente at det knakk i underlaget. Det var en helt forferdelig følelse å kjenne at underlaget sviktet, og å kjenne at man ikke var på trygg grunn, sier Slåen til TV 2.

HELDIG: Mari Slåen føler seg heldig etter å ha kommet fra hendelsen med noen få skrammer. Foto: Privat

– Vannet begynte å sile

GD omtalte saken først.

Hun satt alene i personbilen, og det tok ikke lang tid før vannet trengte seg opp på asfalten og rundt bilen.

– Vannet begynte å sile rundt bilen. Jeg tenkte at jeg måtte komme meg ut av bilen så fort som mulig før den fylte seg med vann.

Hun ringte 113 og fortalte at Tretten bru hadde kollapset. Så bestemte hun seg for å komme seg opp fra brua på egen hånd.

For å komme seg i sikkerhet måtte hun gå opp den første delen av brua som ligger bøyd etter å ha rast i vannet.

– Jeg tenkte at jeg måtte komme meg opp kjapt. Det var veldig bratt og utfordrende å komme seg opp.

I god behold

Oppe på land tok det ikke lang tid før hun fikk hjelp fra andre bilister. Ansatte fra Tine meierier strømmet også til for å hjelpe.

Først når hun er trygt på land ser hun lastebilen som står lenger fram på brua. Lastebilsjåføren ble senere heist ut av kjøretøyet og kom fra hendelsen i god behold.

Her heises lastebil-sjåføren i sikkerhet, se video:

Slåen ble sendt til helsesjekk på sykehuset i Lillehammer, og har vært i avhør hos politiet.

24-åringen har litt smerter i hofta og i hodet, men kom fra hendelsen uten alvorlige skader.

– Jeg hadde virkelig englevakt. Det kunne gått så mye verre, sier hun.

KOLLAPS: Lastebilen kjørte over brua da den raste sammen. Foto: Lars Nyland / TV 2

Etter bru-kollapsen har Statens vegvesen varslet at saken skal granskes eksternt.