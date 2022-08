Detaljen på Antons (20) bilrute får flere til å snu seg

KLAR BESKJED: Anton Roberg-Askim valgte en humoristisk måte å gi beskjed til andre bilister om hvorfor han ikke går over fartsgrensen. Foto: Privat

Det er ikke unormalt å dekorere bakruten på bilen med tekst eller figurer, men Anton Roberg-Askim gikk for en vri ingen andre har.

På bilen til 20-åringen fra Tønsberg står det følgende beskjed til andre bilister:

«Nei, jeg kan ikke kjøre fortere. Jeg har seks prikker i førerkortet.»

For Roberg-Askim gjelder det nemlig å holde fartsgrensen for å ikke få så mange prikker at han mister førerkortet.

Det var Tønsberg blad som først omtalte saken.

Ble stoppet av politiet

20-åringen forklarer til TV 2 han fikk seks prikker da han skulle ta en forbikjøring som fersk sjåfør.

– Det var en som kjørte sakte i 60-sonen, så da syntes jeg det var fint å kjøre forbi, forteller han.

Tønsberg-mannen tråkket på pedalen for å kjøre forbi den andre bilen, men ble stoppet av politiet like etter fordi han kjørte for fort.

PRIKKER: Bileier Anton Roberg-Askim har seks prikker nå, men om ett år er han «prikkefri». Foto: Privat

Uheldigvis for Roberg-Askim skjedde dette da han fortsatt hadde prøvetid på førerkortet.

– Vanligvis hadde det egentlig blitt tre prikker, men det ble seks fordi det var i prøveperioden.

Ifølge politiets nettsider mister du førerkortet i seks måneder dersom du får åtte prikker i løpet av tre år.

20-åringen syntes det var kjipt å få prikker, men mener det er bedre enn å miste lappen. Derfor ønsket han å informere andre bilister om at han kommer til å holde fartsgrensen fremover.

Får mye oppmerksomhet

Ideen om å ta på et morsomt, men også viktig, klistremerke på bilen kom han på sammen med sin far.

– Faren min driver med polering av biler. Så det er han som har foliert og fikset det, sier Roberg-Askim til TV 2.

Klistremerket til 20-åringen er helt unikt, og han får mye oppmerksomhet når han er på kjøretur.

– Det er mange som klapper med hendene og mange som ligger nært for å ta bilde av det, ler han og legger til:

– Det er veldig morsomt!

Prikkene i førerkortet blir fjernet om ett år, men han vet ikke helt enda hva han skal gjøre med klistremerket da:

– Litt usikker. Det vil tiden vise, men det er mulig det blir en ren rute, forklarer Tønsberg-mannen.