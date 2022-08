Storbritannia har godkjent oppdatert Moderna-vaksine mot omikron

GODKJENT: Moderna har utviklet en versjon av sin koronavaksine som skal ha god effekt mot de to vanligste omikronvariantene av viruset. Nå er vaksinen godkjent av det britiske legemiddelverket. Foto: Rogelio V. Solis / NTB.

Det britiske legemiddelverket (MHRA) opplyser i en kunngjøring mandag at den justerte Moderna-vaksinen nå kan gis som påfyllingsdose til voksne da den oppfyller myndighetenes krav til trygghet, kvalitet og effektivitet.

Ifølge MHRA har vaksinen, som har betegnelsen mRNA-1273.214, vist seg å gi sterk immunitetsrespons mot omikronvariantene BA. 4 og BA. 5.

Det er foreløpig ikke opplyst hvilken effekt den nye vaksinen har mot den siste varianten av omikron, BA. 2.75, som ennå ikke er påvist i Norge.

Modernas medisinske sjef Paul Burton har tidligere opplyst at den nye vaksinen bidrar til å utvikle så sterke antistoffer i kroppen at det kun vil være nødvendig med påfylling en gang i året.

Modernas direktør Stephane Bancel kaller dette neste generasjon covid-19-vaksine og sier at den vil spille en viktig rolle i å beskytte britene mot omikronvarianten kommende vinter.

Ifølge legemiddelselskapet er bivirkningene ved bruk av vaksinen vanligvis milde.

EUs legemiddelbyrå (EMA) opplyste i forrige uke at tyske BioNTech og amerikanske Pfizer har utviklet en tilsvarende omikronversjon av sin vaksine, og at det ventes at denne vil bli godkjent i løpet av høsten.