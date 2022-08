Dette må Glimt unngå: – Da får vi bank

Se Bodø/Glimt - Dinamo Zagreb fra 20.30 på TV 2 og Play!

Det er uvanlige dager på Aspmyra. Champions League-logoer er hengt opp og stadion er klar til å ta imot Dinamo Zagreb til den viktige playoffen.

– Det ser veldig flott ut må jeg si og jeg tror ikke Aspmyra har sett bedre ut. Så her er det bare for alle å glede seg til kamp. Det er et historisk øyeblikk, sier Ulrik Saltnes til TV 2.

– Det er spesielt. Jeg har ikke tenkt så mye på det, men når man kommer ut nå merker man det er en spesiell kamp med fantastiske rammer. Så må vi ikke vi gjøre mer ut av det enn det det er, følger trener Kjetil Knutsen opp.

Glimt-kapteinen forteller at laget ikke preges av stundens alvor og at de i kjent stil må fokusere på å «være seg selv» og stole på egne ferdigheter.

FOKUS: Bodø/Glimt møter kroatiske Dinamo Zagreb til Champions League playoff. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

På motsatt banehalvdel er et kroatisk lag som danket ut Tottenham i Europa League-gruppespillet i 20/21-sesongen. Også i fjor tok de seg videre fra den turneringen.

– Vi følger planen så får det gå som det går. Vårt mål er alltid å prestere best mulig. Det er klart at Dinamo Zagreb er et lag med langt mer erfaring og historie enn oss, men i fotballen er alt mulig, sier Saltnes.

Prioritet én

For å prøve på noe nytt, selv om et respektabelt lag er på besøk, kommer ikke på tale.

– Hvor viktig vil det være, det å være Glimt og ikke noe annet?

– Det blir alfa og omega. Hvis vi prøver å tilpasse oss eller spille på en annen måte er vi ikke gode. Da er vi høyst middelmådig og får sannsynligvis bank. Å være oss selv er alltid prioritet én, to og tre for oss.

I likhet med kapteinen mener Knutsen ikke overraskende, at det blir avgjørende.

– Vi tror jo på at det er det beste virkemiddelet vi har for å være konkurransedyktige. Samtidig må vi hele tiden skjønne konteksten og vite hva vi møter. Vi kan ikke være naive eller tømme alle mann opp i banen.

Saltnes og co. er klar over betydningen av om de skulle gå videre til gruppespillet. Det vil i så fall være først gang siden 2007.

STORT ØYEBLIKK: Ulrik Saltnes gleder seg til det han omtaler som den største enkeltkampen i Glimts historie. Foto: MARIUS SIMENSEN

I potten venter ytterligere 100 millioner kroner. Selv om seriegullet i 2020 var stort, kan selve anledningen ikke måle seg med noe annet.

– Da var det ingen enkeltkamper som stakk seg ut på den måten som den her. I mitt hode er dette den desidert største og mest historiske kampen noensinne spilt for Bodø/Glimt.

– Men tidenes første seriegull vil nok alltid være det største, legger kapteinen til.

– Hadde blitt innlagt

Lagkamerat Amahl Pellegrino understreker at de fortsatt har en stor jobb foran seg.

– Det er klart Champions League er kjempestort, men vi er ikke der enda. Vi er nærme og det i seg selv er ganske stort for en liten by som Bodø, sier han og utdyper:

– Reisen klubben har hatt er helt spinnvilt. Hvis du hadde spurt noen for fire år siden om vi skulle spille CL-kvalik mot Dinamo Zagreb hadde du sikkert blitt lagt inn (på sykehuset, red.anm), ler Pellegrino.

Toppscoreren i Eliteserien beskriver det som et karrierehøydepunkt.

– Det er det soleklart. Det er sykt hva som har skjedd og hvor engasjert hele byen er i dette laget. Veldig kult å være en del av dette det ene året jeg har foreløpig.

Knutsen håper laget klarer å slippe seg løs foran det som blir et utsolgt Aspmyra.

– Vi må komme med full kraft og ha troen på at vi er gode nok til å hamle opp med hvem som helst på hjemmebane. Det er en vanlig fotballkamp, men vi har vår største mulighet, slår Knutsen fast.

Store kvelder på Aspmyra har publikum nærmest blitt vant med det siste året, med triumfer mot lag som Roma, AZ og Celtic.

– Den erfaringen tror jeg betyr en del og er en veldig god bekreftelse på at det man prøver på er bra nok, sier Glimt-kapteinen.

– Så er det klart man har all verden respekt for et storlag som Dinamo Zagreb, men ikke mer enn nødvendig, sier Saltnes lurt.