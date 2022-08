Varsler lyn og torden – to av tre boliger er ikke sikret mot lynskader

Mange sør i landet har den siste uken kunnet nyte late dager på stranden og temperaturer opp mot 30 varmegrader. Men sommeren kan ikke vare for alltid, og nå spøker det for sommeridyllen i Sør-Norge.

Fra mandag ettermiddag er det meldt om styrtregn og mye ustabilt vær i Trøndelag, Østlandet, Agder og Vestland.

– Det er store deler av landet som vil bli berørt av dette, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo Mariann Aabrek.

– Det er vanskelig å si hvem som blir mest berørt, men det kan se ut som at Vestlandet blir mest utsatt. Vi forventer mer kraftige byger på Østlandet fra tirsdag av.

Hun anbefaler alle å holde seg oppdatert på værvarselet de kommende dagene. Det er meldt om fare for flom flere steder i sør.

– Sørg for at vannet har et sted å renne, oppfordrer Aabrek.

Få er beskyttet

I tillegg til styrtregn er det meldt om store mengder lyn og torden.

– Det er vanskelig å si hvor mye det skal lyne og tordne, men faren er der definitivt, sier Aabrek.

Hun forteller at det ikke er sendt ut et varsel mot lyn, men understreker at det ikke er noe man bør oppsøke.

I en pressemelding opplyser If forsikring at to av tre boliger mangler vern mot lynskader og at hundrevis av boliger kunne årlig vært spart for lynskader.

– Noen ganger kan det bli brann som følge av lynnedslag, men som oftest er det mindre skader som at fryseboksen eller internettruteren ryker, sier kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz, til TV 2.

TIPS: Kommunikasjonssjef i If kommer med gode tips før de varslede lyn- og tordenbygene Foto: If

Han forteller at det folk bør være mest bevisst på er at lynnedslag kan forplante seg over store avstander og kan også skje lenge etter lynet har slått ned.

– Det er sjeldent at lyn slår ned i hus, men man kan bo flere kilometer unna der lynet slår den og så kan de sterke spenningene spre seg ut i det elektriske nettet og dermed ramme boligen.

Dette beskytter

For å unngå at dette skjer bør man ha overspenningsvern installert. Et slikt anlegg vil beskytte boligen mot de store spenningsforandringene i nettet. Dersom man ikke har overspenningsvern installert, anbefaler Clementz å dra ut støpselet på elektronikk som internettrutere og datamaskiner.

STYRTREGN: I tillegg til lyn og torden er det sendt ut farevarsel for styrtregn store deler av Sør-Norge Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er ikke nødvendig å trekke ut støpselet på fryseboksen. Det er så lett for å glemme å sette den inn igjen.

– Har du overspenningsvern, er det ikke nødvendig å trekke ut støpslene. Men dersom du er av typen som bader både med redningsvest og badering, kan du gjerne trekke ut støpslene, ler Clementz.

Varmt i nord

Bor du i Nord-Norge trenger du derimot ikke bekymre deg for flom, styrtregn eller lyn helt enda.

– Det er ikke meldt om regn i nord før onsdag og torsdag, forteller Aabrek.

Tirsdag skal temperaturene holde seg over 20 grader i Troms og Finnmark. Bor du i Nordland må du derimot belage deg på at tirsdagen starter fint, men at det ved lunsjtider vil kommer noe regnbyger.

– I Nordland er det sendt ut farevarsel for styrtregn, mens lenger nord skal skal det være fint vær. Det som kommer til Troms senere er mer vanlig regn, sier Aabrek.