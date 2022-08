Har blitt sett over 240 millioner ganger – nå forteller de historien bak

Quick Style fikk sitt store gjennombrudd da de vant «Norske Talenter» for 13 år siden. Siden har Nasir Sirikhan og tvillingene Bilal og Suleman Malik reist verden rundt, blitt verdensmestre i hiphop og startet sin egen danseskole.

– Norske Talenter var den største døråpneren vår. Det var vår bekreftelse på at vi faktisk kunne satse på dansekarrieren. Det er en tvil i den alderen, om du skal satse på skole eller ikke, så vi tok en stor risk, sier Bilal, som var 17 år på den tiden.

– Også er det hva man gjør det om til. Vi står fortsatt på og jobber. Det er en stor del av det, fortsetter Suleman.

REISER JORDA RUNDT: Siden de var 17 år har Quick Style reist verden rundt for å perfeksjonere dansen sin. Her i Kina. Foto: Christian Bastiansen

Ble overrasket på bryllupsdagen

Det er ingen tvil om at dans er en stor del av livet til brødrene. Da Suleman giftet seg i sommer, var det derfor naturlig for Bilal å opptre sammen med resten av Quick Style.

Det til tross for at Suleman ønsket et lite og rolig bryllup.

– Han ville ikke ha så mange mennesker der, og han ville holde det så lite som mulig. Det var hans krav før vi satte i gang dette her, sier Bilal.

– Jeg visste ingenting. Mange av disse låtene gutta har brukt er sanger jeg har hørt veldig mye på. Så de overraska meg veldig. Det oste av mye kjærlighet og alle var der. Det er den beste gaven jeg har fått, sier den nygifte danseren.

Etter bryllupet ble deler av øyeblikket lagt ut på TikTok. Kort tid senere gikk videoen viralt, og den tolv minutter lange dansen ble lagt ut på YouTube.

NYGIFT: I sommer giftet Suleman seg. Foto: Privat

– Vi har regnet på det og dansen har til sammen over 240 millioner visninger, sier Bilal, før Suleman fortsetter:

– Nøkkelen her er at det var så mye kjærlighet i det. Verden følte det.

Store stjerner som Jason Derulo har også plukket opp dansen og gjort sin egen versjon av den på TikTok.

– Det er helt sykt! Det er vanskelig å fortelle om følelsene rundt det, for når noe går viralt blir det liksom ikke ditt lenger. Det går bare av seg selv.

Se da Quick Style gjenskapte øyeblikket i God morgen Norge øverst i saken!

På scenen med Karpe

Også her hjemme i Norge får dansecrewet stor oppmerksomhet i disse dager. I tillegg til sin seiersgang på sosiale medier, danser de under Karpe sine ti konserter i Oslo Spektrum.

– Hvis vi kunne ha valgt mellom alle artister i hele verden å jobbe med, så hadde det vært Karpe. For oss er ikke de bare artister. De er budbringere på et høyt nivå. De utvikler kultur, de implementerer så mye mer enn bare musikk, og det ser vi i Spektrum. Alle de som går ut derifra får så mye mer enn bare musikk.

Da Quick Style først fikk bestillingen fra sine gode kompiser, fikk de seg en overraskelse. Karpe ville nemlig ikke bare ha med proffe dansere, noe Bilal og Suleman innrømmer var utfordrende.

SAMARBEIDER: Quick Style er danserne til Karpe under deres konserter i Oslo Spektrum. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles

– Det er enklere for oss å lage en avansert koreografi med masse bevegelse, men her spør de om ikke-dansere. De ville ha med rørleggere og fotballspillere, og tenk deg det – fotballspillere har ikke rytme, sier Bilal lattermildt.

– Hvordan har de klart seg?

– Fantastisk! For meg er det en stor suksess å se dem klare det. Det er det som er det fineste av alt og gjør showet vakkert, sier Suleman og legger til:

– Hadde vi bare hatt proffe dansere på scenen, så hadde det ikke vært perfekt. Det å ha den blandingen gjør det perfekt.