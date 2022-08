Var på vei under brua da den kollapset: – Like før jeg fikk den i hodet

Da Per Kristian Harildstad kjørte langs E6 mot Tretten bru, hørte han plutselig at det smalt.

– Jeg kom kjørende sørover og rakk ikke å tenke før jeg plutselig så at hele brua falt ned. Den kollapset og det smalt, sier Per Kristian Harildstad til TV 2.

Han kom kjørende på E6 langs Gudbrandsdalslågen og skulle egentlig kjøre under Tretten bru. Da brua falt sammen mandag morgen, var han ikke mange meterne unna.

KOLLAPSET OVER VEI: Tretten bro kollapset over E6. Foto: Lars Nyland / TV 2

Sto om sekunder

Han er helt klar på at det bare sto om sekunder før han selv kunne blitt rammet.

Harilstad sier det bare var flaks at bilen hans ikke ble klemt flat.

– Jeg er glad for at jeg ikke fikk brua i hodet, for det var like før. Jeg blir nok stresset neste gang jeg ser en trebru.

Han stanset bilen, kom seg ut og ringte 113.

KOMMUNISERTE: Harilstad ropte mot lastebilsjåføren som sto bom fast på Tretten bru. Foto: Lars Nyland / TV 2

Ropte til lastebilsjåføren

En lastebil var på vei over brua da den kollapset. Det tok ikke lang tid før Harildstad prøvde å få kontakt med sjåføren.

– Jeg så lastebilen på brua, og begynte å rope. Jeg ba han om å sitte rolig og fortalte at jeg hadde ringt nødnummeret.

Han sier lastebilsjåføren tilsynelatende virket rolig. Lastebilsjåføren ble etter hvert heist ut av kjøretøyet, og kom fra hendelsen uten fysiske skader.

En bil befant seg også på brua da den kollapset. Bilføreren er i god behold.

– Noen må jo ha dårlig samvittighet når noe sånt kan skje med en bru som skal være sikker, legger han til.

Det er enda ikke sikkert hva som forårsaket bru-kollapsen, men i en rapport fra Statens vegvesen i 2016, ble det pekt på at Tretten bru hadde mindre avvik.

På videoer TV 2 har fått tilgang til, har Harildstad rygget tilbake og filmet hva han så som en av de første på stedet.