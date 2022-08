– Han fremstår hjelpeløs både underveis og etterpå

Sommerens forsiktige optimisme i Manchester United er i ferd med å utvikle seg til et lite mareritt for storklubben. Først 1-2 hjemme mot Brighton i seriepremieren. Så ydmyket på det groveste av Brentford. 0-4 etter 35 minutter var neppe det manager Erik ten Hag hadde sett for seg da dommeren blåst i gang oppgjøret.

Grepene, eller de manglende grepene, underveis imponerer ikke TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Han fremstår hjelpeløs både underveis og i intervjuer etterpå. Jeg får en sterk følelse av at han ikke har spillerne som skal til for å spille slik han ønsker, og det er kritisk. Det er et varslet problem, og jeg er overrasket over at det ikke har skjedd mer, sier Stamsø-Møller.

Får de Boer-vibber

Han får støtte av Yaw Amankwah. Den tidligere midtstopperen mener ten Hag fikk smake samme medisin som Martin Sjögren og Norge gjorde mot England.

– Det er aldri ideelt når motstanderen angriper svakheten i laget som er helt åpenbar på fohånd, akkurat som England angrep venstresiden til Norge. En del av de problemene United fikk var varslede katastrofer, sier Amankwah.

– Det er gøy å høre Thomas Frank si at de hadde et klart mål om å angripe venstredelen av forsvaret til United med Martinez og Shaw. Når han sier det virker det veldig selvfølgelig. At de er veldig sårbare der med høyden til Martinez. Der tar faktisk ten Hag grep i pausen, sier Amankwah.

Stamsø-Møller peker på en vesentlig forskjell på ten Hag og manager-rivalene i toppen.

– Pep Guardiola er trolig best i verden til å få veldig gode spillere til å spille fantastisk fotball. Jürgen Klopp er mer en som gjør underverker med de som ikke var så god fra før av. Dette er managere med karisma, personlighet og tiltrekningskraft. Ten Hag har ikke det. Han er ikke i nærheten av karismaen og auraen til Klopp og Guardiola, sier TV 2-eksperten.

Amankwah mener det virker som ten Hag ikke er helt forberedt på hva Premier League-fotball innebærer.

– Han sier at det var naivt. I en så presset situasjon går det ikke an å ta mer selvkritikk. Jeg har stor respekt for ten Hag, men tankene går litt til Frank de Boer og Palace-eventyret hans. Eredivisie og Premier League er ikke det samme, sier han.

Straffetrening og garderobebråk

Ifølge flere medier fikk Manchester United-spillerne inndratt fridagen sin og måtte løpe 13,5 kilometer i 30 graders varme etter braktapet.

Det er samme distanse som Brentford-spillerne løp lenger enn «De røde djevlene» under lørdagens fiaskotap. Det melder blant annet ESPN på Twitter.

Daily Mail skriver at trenerstaben var bekymret allerede før kampen mot Brentford, grunnet dårlig og slapp innsats under ukens treningsøkter.

– Det er en litt gammeldags måte å gjøre det på. Litt som Felix Magath. Det blir spennende å se hvordan spillerne tar det. Det kan forsterke misnøyen, men det er også klart at spillerne må skjerpe seg, sier Stamsø-Møller.

– Jeg kan godt forstå tanken bak og signaleffekten han ønsker å sende, men jeg tipper at de flirer av sirkus United i Liverpool og City, skyter Amankwah inn.

Ifølge lokalavisen Manchester Evening News skal spillerne ha kranglet høylytt i oppkjøringen til Brentford-kampen. Avisen henviser til «kilder nær flere av spillerne» og forteller om storbråket som oppsto i garderoben torsdag.

Det blir ikke enklere i ukene fremover. Nå venter Liverpool på Old Trafford. Det kan fort bli en ny, tung dag for dem som er glade i Manchester United. Stamsø-Møller ser nemlig ikke lys i tunnelen med det første.

– Hvis de skal spille sånn type fotball med de spillerne, ber de om trøbbel. Det er naturlig at det blir litt og litt bedre, men man har ikke så god tid. Maguire, McTominay og Fred fått god nok tid til å bevise at de ikke er bra nok til å spille dristig fotball. Jeg sitter med hjertet i halsen hver gang. Jeg tror ikke ten Hag er noen trollmann, men det hadde jeg ikke tro på før sesongen heller, forteller TV 2-eksperten.

– Trenger nye spillere

Etter skrekkfilmen mot Brentford etterlyste ten Hag nye spillere til klubben.

– Vi trenger nye spillere. Kvalitetsspillere. Vi jobber med det, og skal gjøre alt vi kan for å overbevise dem om å komme, sa nederlenderen.

Stamsø-Møller styrkes ikke i troen på at det vil snu av spillerne som kobles til klubben.

– De kommer inn i en sesong med mer eller mindre den samme stallen som i fjor. Ingen av de nye spillerne gir store forhåpninger om rask bedring. Jeg ble ikke veldig imponert over Martinez i Ajax. Han har mangler, og jeg blir veldig overrasket om han er oppe og nikker med de beste i verden, sier Stamsø-Møller, som har fått med seg at klubben jakter på en spiss.

– Jamie Vardy gir i hvert fall mer mening enn Mauro Icardi. Icardi er bare god innenfor de siste ti meterne av banen. Manchester United trenger ikke Icardi hvis de beholder Ronaldo, for Icardi kan veldig lite annet enn å score mål. Frenkie De Jong kunne gjort en stor forskjell, men han vil selvfølgelig ikke spille for Manchester United. Derfor kan det bli ordentlig stygt. Hvis de havner for langt bak tetlagene vil den gjengen med spillere fort slite med motivasjonen, spår TV 2-eksperten.