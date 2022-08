Klar tale etter Freya-avlivning: – Et resultat av disneyfisering

Flere politikere tar til ordet etter at kjendishvalrossen Freya ble avlivet søndag morgen.

Fremskrittspartiets medlem av Energi- og miljøkomiteen, Terje Halleland, mener engasjementet rundt avlivningen av Freya er et resultat av en disneyfisering av ville dyr.

– Bare det å sette navn på dyr skaper relasjoner som ikke er reelle, sier Halleland til TV 2.

– De som nå engasjerer seg burde heller konsentrere seg om bestanden i nord med formål å øke denne.

IKKE REELL: Frps Terje Halleland mener at å sette navn på ville dyr skaper relasjoner som ikke er reelle. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Tidligere klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, har derimot en annen oppfatning av saken.

–Håndteringen bør bli bedre

– Forvaltningen svikter når vi ender opp med å ta livet av Freya. Det er for enkelt å skylde på at folk ellers er uansvarlige, sier Elvestuen, som nå sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Venstre.

Elvestuen mener vi må kunne håndtere langt bedre når ville dyr kommer nærmere tett bebodde områder.

– Med bedre naturforvaltning vil det skje stadig oftere. Freya var et «sommereventyr» for mange som burde kunne ha fortsatt, sier Elvestuen.

Støtter beslutningen

Også statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt seg etter den omdiskuterte avlivningen av hvalrossen.

– Jeg støtter beslutningen om avlivningen av Freya. Det var den riktige beslutningen, sa Støre til NRK.

ENIG MED BESULTNINGEN: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter beslutningen om å avlive Freya. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Noen gangen så må vi ta upopulære beslutninger. Jeg har selv stått i diskusjoner om vågehval og sel, sier han til kanalen.

Han legger til at Norge som havdriftsnasjon flere ganger har stått overfor liknende beslutninger. Og at disse reaksjonene ikke er noe nytt.

Krever svar

Stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) har bedt fiskeri- og havministeren Bjørnar Skjæran svare for vurderingene som er tatt i forbindelse med Freyas avlivning.

Spørsmålene MDG krever svar på er blant annet:

Hvorfor ble ikke for eksempel økte sikkerhetstiltak, bedøving og flytting av dyret eller andre alternativer gjennomført?

Mener regjeringen myndighetene kan ta lærdom av denne hendelsen i forbindelse med håndteringen av fremtidige forekomster hvor ville dyr i større grad enn tidligere beveger seg til befolkede områder?

– Kunne gjort noe bedre

Fiskeridirektoratet har tidligere uttalt at avlivningen skjedde på bakgrunn av «fare for liv og helse».

– Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, og det oppsto farlige situasjoner ved flere anledninger, uttalte direktoratet.

Hvalrossen oppholdt seg i Asker og Bærum kommune store deler av tiden før den ble avlivet.

Kommunene mener de har gjort en god innsats for å forhindre at folk kom for tett på.

– Vi har kommet med gjentatte oppfordringer og bedt folk holde seg unna. Vi har også hatt perioder med vakthold og sperret av stupetårnet på kadettangen.

Det sier Svein Finnanger, som har hatt ansvaret for tiltakene til Bærum kommune.

På spørsmål fra TV 2 om hvorfor kommunen aldri sperret av Kadettangen, et av Oslos mest populære badesteder, svarer Finnanger at vurderingen ble gjort i samråd med Fiskeridirektoratet og politiet.

– Vi kunne sikkert gjort ting bedre, men vi har vært åpen for ytterligere tiltak hele veien. Det er ikke kommunen som har tatt beslutninger rundt Freyas avlivning.

Asker kommune mener også at de har gjort det de kunne for å avverge farlige situasjoner.

– Fra vår side mener jeg vi har gjort det vi kunne, og vi har vært i tett dialog med fagpersoner hele veien, sier Lene Conradi, ordfører i Asker kommune.