Stort prisfall: – Prisene hang ikke helt på greip

KØ: Det hadde hopet seg opp kø for å sikre seg rimeligere drivstoff på UNO-X i Tromsø mandag. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Drivstoffprisene har vært rekordhøye gjennom sommeren, og tidvis nærmet seg 30 kroner per liter. Nå har imidlertid prisene falt.

I Tromsdalen i Tromsø samlet det seg køer av bilister mandag, som ville fylle tanken for en rimeligere penge.

Der lå nemlig både diesel- og bensinprisen på under 19 kroner.

– Nordlendingene er litt smågærne, sier Uno-X-sjef Jens Haugland til TV 2.

UNDER 19: I Tromsø kunne du mandag fylle tanken for under 19 kroner literen.. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Haugland forteller likevel om rolige tilstander.

– Når vi først får de køtilstandene, så strekker det seg en del meter bakover, og samler seg en del biler. Heldigvis lærer kundene seg raskt mønsteret i køen og å være greie med hverandre, sier han.

Ikke «drivstoffparty»

Haugland forklarer prisfallet med at bensinstasjonskjedens innkjøpspriser har gått ned.

– Jeg skulle gjerne sagt at det er fordi vi vil invitere hele Norges befolkning til drivstoffparty, men det er ikke sånn det er. Prisen varierer veldig med aktørene sine innkjøpspriser, sier han.

LAVERE INNKJØPSPRIS: Uno-X-sjef Jens Haugland sier prisfallet skyldes lavere innkjøpspris. Foto: Berit Roald / NTB

– Når det vi kjøper inn blir billigere, ønsker vi at det skal komme kundene til gode. Og så kan jeg være dønn ærlig på at vi er i en konkurransesituasjon, og det gjør at vi opplever ulike prisnivåer.

– Hva med den delen av drivstoffprisen som bensinstasjonene tar, har dere nå senket den?

– Det er noe vi konkurrerer veldig intenst på, så det kan jeg ikke kommentere. Men det er ikke sånn at bransjen går rundt og ønsker å tømme lommebøkene til folk. Jeg har stor forståelse for at nesten 30 kroner literen oppleves veldig belastende.

Ikke bare oljeprisen

En del av årsaken til prisfallet er at oljeprisen har falt. Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank mener imidlertid at det bare forklarer en liten del av nedgangen.

– Ofte er det sånn at per ti dollar endring i oljeprisen, endres bensinprisen rundt 65 øre per liter. Så må det legges på moms, sier Johansen.

Han anslår at nedgang i oljeprisen totalt står for opptil to kroner nedgang i bensinprisen.

KØER: Køene var lange ved Uno-X i Tromsdalen mandag formiddag. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Johansen mener resten av nedgangen i stor grad skyldes nedgang i raffineriprisen. Raffineriene omgjør råolje til ferdige produkter, som bensin og diesel.

– De prisene hadde steget noe voldsomt fordi de alltid stiger ved geopolitiske problemer, i tillegg til at det var lave lagre. De er nå halvert, og er fortsatt høye, men ikke like høye.

I tillegg kommer prisandelen bensinstasjonene tar, samt den totale momsen. Når prisen faller, faller momsen også tilsvarende andel.

FLERE FAKTORER: Økonom Anders Johansen sier oljeprisen er langt fra det eneste som avgjør drivstoffprisene. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Hang ikke helt på greip

Johansen mener drivstoffprisene kan komme til å stabilisere seg i sjiktet de ligger nå, omkring 20 kroner. Det er riktig nok forutsatt at oljeprisen holder seg som den er.

– Skal det falle mer, så må oljeprisen falle, og da må verdensøkonomien gå dårligere, sier Johansen.

– Vi har ikke lenger den samme ekstremsituasjonen. Det hang ikke helt på greip da vi så priser som 28 kroner.

Det er godt kjent at drivstoffprisene justeres gjennom uka, og kan variere fra dag til dag. Det tror Johansen vil vedvare.

– Så man kan fremdeles være bevisst på når man fyller, sier han.