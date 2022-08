Blir stolt av Brann-fansens sang om hans «absurde» spådom

Han ble fjernet som styreleder etter Branns skandalesesong i fjor.

Men i stedet for fy-rop og mishagsytringer når han viser seg på Brann Stadion denne sesongen, kan Birger Grevstad jr. i stedet høre supporterne synge navnet hans.

Sangen oppsto i slutten av mai, og har fått mer og mer vind i seilene jo mer suverene Brann har blitt.

– Det er hyggelig, koselig, fantastisk, sier Grevstad.

– Vi har noen utrolig flotte supportere i denne klubben. Jeg går jevnlig på Stadion, og var der mot Raufoss i går. Jeg hørte de sang den igjen, og det var kjekt.

– Synger du med selv?

Obos e for lett ! 🔴🔥 pic.twitter.com/LBTxWCtkh1 — Lasse (@LasseAndersen97) May 30, 2022

– Nei, nei. Jeg sitter rolig. Men jeg synes det er gøy, sier Grevstad og ler.

Fikk slakt

Sangen tar utgangspunkt i det utskjelte sitatet den daværende styrelederen serverte til TV 2 rett etter at Jerv hadde sendt Brann ned fra Eliteserien i fjor høst:

– Hvis dette er nivået i Obosligaen, så vinner vi Obosligaen lett. Vi var bare uheldige.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah var blant dem som ga Grevstad det glatte lag.

LEKESTUE: Brann har vært flere nummer for store for motstanderne i Obos-ligaen denne sesongen. I denne kampen ble divisjonskollega Fredrikstad slått 6-0 i cupen. Foto: Marit Hommedal / NTB Foto: Marit Hommedal

– Hvis det er hans nivå, rykker Brann ned i 5. divisjon. Det er en 5. divisjonsuttalelse. Det er respektløst og viser den nonchalante småkonge-mentaliteten på sitt aller verste. Han er styreleder for Brann og skyter fra hoften. Her lirer han av seg en uttalelse som er gratis motivasjon for alle Brann sine motstandere i 2022, motstandernes trenerne trenger ikke å holde noe tale før de skal møte Brann, det holder å henge dette sitatet på veggen, meldte Amankwah.

Kommentator Anders Pamer i Bergens Tidende var også nådeløs:

STÅR FOR SLAKTEN: Men Yaw Amankwah er dypt imponert over Branns prestasjoner denne sesongen. Foto: Eivind Senneset

– Styreleder uttaler seg eksepsjonelt klønete og er en dårlig ambassadør for Brann. Det er vanskelig å ha tillit til ham når du ser hvordan han uttaler seg, uttalte han til VG.

Heller ikke Brann-supporterne var begeistret for uttalelsen, selv om de i etterkant har omfavnet den.

Siden slutten av mai har følgende sang runget over Brann Stadion:

«Biggen (kallenavnet til Grevstad, journ.anm.) hadde rett, hadde rett. Obos er for lett. Na-na-na-na-na-na-na-na-na».

Supporterleder for Bataljonen, Erlend Vågane, sier det tok tid før de våget å synge den på kamp.

– Det var vel en sang som ble sunget på bakrommet en stund, uten at noen helt turde å ta den ut på tribunen før slutten av mai eller starten på juni, da vi begynte å se hvor dette var på vei. Det var nok best ikke å gå for tøft ut, men etter hvert som vi ble varme i trøya var det bare å slippe hestene løs, sier Vågane.

GOD KOK: Brann-spillerne feirer sammen med supporterne etter å ha slått Stabæk 2-1 på Nadderud. Foto: Javad Parsa

– Hvordan var reaksjonen på sitatet i utgangspunktet?

– Der og da var det på ingen måte morsomt. Det var en veldig absurd ting å si etter å ha tapt kvaliken og rykket ned i Obos. Men i dag er det blitt et kultsitat, uten tvil, sier han.

For gode for Obos

Etter 20 kamper i Obosligaen har Brann vunnet 17, spilt tre uavgjorte og tapt null. Ned til tabelltoer Ranheim skiller hele 16 poeng.

Men selv om Brann vinner Obos-ligaen lett, akkurat slik Grevstad spådde, får han ingen stjerner i boka hos Yaw Amankwah.

– Min kritikk av det sitatet står seg jo. Den arrogansen og manglende ydmykheten i den uttalelsen viste kanskje litt av holdningene som gjorde at Brann kunne havne i den posisjonen i det hele tatt. Som Brann har vist i år er det nesten uvirkelig at en klubb med de ressursene har vært på nest høyeste nivå for andre gang på sju år, sier han.

– Men like fullt hadde jo «Biggen» rett i at Brann er altfor gode for Obos. De har vært mye mer overlegne og dominerende enn Brann-laget som rykket opp under Lars Arne Nilsen i 2015, og som tok sølv i comebacksesongen i Eliteserien.

Birger Grevstad selv sier han aldri har angret på det han sa, og at han har fått lite pepper bortsett fra noen oppslag i avisene.

– Spådommen har vist seg å treffe blink?

– Det synes jeg var veldig kjekt. Jeg skal si mer hva jeg tenkte da jeg kom med uttalelsen om 3-4 kamper, når opprykket er helt sikkert, sier den tidligere styrelederen, før han letter litt på sløret umiddelbart:

– Jeg mener grunnlaget som var lagt ga grunn til optimisme. Vi gikk inn i høstsesongen med sju poeng, og endte til slutt med 26. Bare det var et stort løft. Kampen mot Jerv er den mest surrealistiske jeg har sett i mitt liv. Jeg var nok litt tung i hodet da jeg sa at vi kom til å vinne Obos lett hvis dette var nivået, og noe var vel sagt i affekt, men jeg hadde jo troen på det, sier Grevstad.

Tipper øvre halvdel

Han er ikke bitter over å ha blitt fjernet som styreleder. Også daglig leder Vibeke Johannesen forsvant før årsskiftet.

– Ville Brann vært like suverene i år med den samme ledelsen?

– Det er historie. Brann gjorde det de gjorde, og noen andre har grepet stafettpinnen. Min da var da. Jeg har et godt forhold til den nye styreformannen, og snakker mye med ham. Klubben er viktigere enn meg, sier Grevstad.

Men hva så med «Biggen» sin spådom for Brann i 2023, når klubben er tilbake i Eliteserien?

– Nei, det.... det... det er selvfølgelig et annet nivå enn Obos. Da trenger vi nok noen nye spillere også.

– Men hvordan går det?

– Sist vi rykket opp og jeg satt i styret fikk vi sølv. Neste år kommer vi vel på en sjetteplass.