Bodø/Glimt-salgene vekker oppsikt: – De blir totalt blendet

Bodø/Glimts spillersalg har vært en eventyrhistorie for klubben. For spillerne som forlater klubben, er virkeligheten mindre rosenrød.

– Det er urovekkende, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Han sikter til at tre av hans landslagsaktuelle Glimt-produkter sliter med lite spilletid i Europa: Patrick Berg sitter på benken i Lens, mens Fredrik Bjørkan og Marius Lode ikke engang har vært i kamptroppen til henholdsvis Hertha Berlin og Schalke 04 i starten av sesongen.

Alle tre forlot Glimt i vinter og er en del av en oppsiktsvekkende trend blant Bodø/Glimts norske eksporter: Etter å ha storspilt i nord, har de ikke klart å følge opp på kontinentet.

Jens Petter Hauge faller inn under samme kategori; kantspilleren hadde en kort opptur i AC Milan, men har senere havnet ute i kulden både i Italia og i tyske Eintracht Frankfurt. Nå er han på vei til Gent, hans fjerde klubb på to år.

Håkon Evjen forlot Bodø/Glimt tidlig, etter sølvsesongen i 2019, men det er først denne sesongen at angriperen har blitt fast på laget i AZ Alkmaar.

Det er foreløpig for tidlig å felle dommen over Erik Botheim, som kun har spilt én offisiell klubbkamp for Salernitana etter kaoset rundt overgangen til russiske Krasnodar i januar på grunn av krigen som brøt ut.

Fasiten er uansett klar: Ingen norske Glimt-eksporter kan for øyeblikket stemples som suksesser hos sine nye arbeidsgivere i Europa.

– Påfallende

TV 2 har snakket med noen av nordmennene med best kjenskap til europeisk fotball: Solbakken, Åge Hareide og speider Stig Thorbjørnsen.

Alle tre peker på de spesielle forholdene i Bodø/Glimt som en av de viktigste årsakene til at eksportene mislykkes.

– Glimt har veldig tydelige rollebeskrivelser i sitt posisjonsspill. Alle de spillerne har nok dratt godt nytte av at kollektivet har fungert i gode perioder. De har veldig konkrete arbeidsoppgaver, og det krever ofte en omstilling når du kommer til utlandet, sier Solbakken.

Han peker på eksempler som at Glimt bruker soneforsvar, mens det ofte er mer mannsmarkering i europeiske klubber og at det ofte er veldig klare roller offensivt i Glimt, mens man i mange utenlandske klubber må tolke de offensive rollene sine selv innenfor lagets rammer.

Hareide stemmer i.

– Glimt er et velfungerende kollektiv der laget er viktigere enn enkeltspillerne. Du ser det på måten de alltid klarer å erstatte spillerne på. Når disse individene kommer ut i Europa, er det litt friere rammer og tøyler, og det er ikke de samme faste mønstrene lenger, sier den tidligere landslagssjefen, som også har trent Malmö i Champions League.

Stig Torbjørnsen er sjefsspeider i svenske IFK Göteborg. Han har fortid i RBK, flere svenske klubber og italienske Udinese.

– Dette er fakta, ikke synsing: Ingen av Glimt-eksportene spiller i utlandet! Det er påfallende, sier talentspeideren.

Han er klinkende klar på hva han mener er grunnen:

– Kunstgress, lite press, ekstremt rollespill og 4-3-3; alle blir gode i Glimt. De henter spillere gratis og gjør dem til gull. Det er helt fantastisk. Jeg forguder Glimt. Hverken de eller spillerne kan få kritikk overhodet.

TRIOEN SLITER: Fredrik Bjørkan, Patrick Berg og Marius Lode har alle spilt seg inn på landslaget takket være Bodø/Glimt-suksessen. Nå går det ikke like bra. Foto: Annika Byrde

Torbjørnsen mener skylden ligger hos klubbene som har signert Glimt-stjerner, som Hertha Berlin, Schalke 04, Lens og AC Milan.

– De blir totalt blendet når de ser Glimt slå AZ Alkmaar, Celtic og Roma. De kjøpende klubbene er dårlige som ikke klarer å se at de presterer på grunn av systemet de spiller i. Det er dårlig speiding, sier han.

– Har gapt for høyt

Samtidig mener Solbakken at prestasjonene til noen av Glimt-spillerne på landslaget, der rollene ikke er de samme som på klubblaget, peker i retning av at spillerne har nivået som skal til for å prestere også i andre sammenhenger.

Han nevner Bergs gode landskamper på høsten i fjor, Bjørkans gode kamper når han har fått muligheten, og noen gode opptredener av Jens Petter Hauge, selv om vingen har vært mer varierende.

– Så forholdene i Glimt er ikke den eneste forklaringen. Jeg tror nok også at noen av dem har gapt for høyt og valgt feil klubb, sier Solbakken.

– Du oppfordret selv Patrick Berg til å komme seg til utlandet da han var i Glimt. Gjør du deg opp noen andre tanker om dette nå?

– Det sier seg selv at når han har spilt i Eliteserien og dominert i to eller tre år, så var det ingen tvil om at han måtte ta steget ut. Når det gjelder Bjørkan og Lode, var det jo fordi kontraktene deres gikk ut, sier Solbakken.

– Ligger det til rette for at landslagsaktuelle spillere kan bli værende i Bodø/Glimt lengre nå som de er aktuelle for Champions League eller Europa League?

– Det er veldig vanskelig å svare på, og veldig individuelt. Det å få jevnlig europeisk fotball, og å ha så god trener, så bra apparat og så god treningskultur som i Glimt, gjør at du kan være der lengre. Men Eliteserien er Eliteserien uansett. Det er en utviklingsliga. Du blir der til du når et nivå som gjør at du må ta det neste steget. Men spiller du jevnlig i Europa, er det et godt argument for å bli litt lengre.

Kan Glimt gå av moten?

Åge Hareide tror noe av grunnen til den oppsiktsvekkende Glimt-trenden er spillernes klubbvalg. Flere har gått rett fra Eliteserien til topp fem-ligaer.

– Du vil jo ha spillere i best mulig lag, men nåløyet blir trangere jo lengre opp du kommer. Jeg tror Nederland og Belgia er en bra mellomstasjon. Jeg har mer tro på den modellen. Det er noe å se på for disse spillerne, slik at spranget ikke skal bli for høyt, sier Hareide og legger til:

– Men det er selvfølgelig ikke så lett når en god klubb vil ha deg. Da vil du jo hoppe på.

Så er spørsmålet: Kan Glimt-trenden bli gjennomskuet av europeiske klubber? Kommer markedsverdien til de nordlandske suksess-spillerne til å falle etter hvert som de viser seg ikke å slå til når de kommer ut på kontinentet?

– Nei. Det vil bare være supert for Glimt om de kan beholde spillerne lengre, men det vil alltid være klubber som vil kjøpe dem. Det er ikke en ulempe overhodet, sier Torbjørnsen.

Han får støtte av Hareide.

– Jeg tror ikke det har noen betydning. Vi sammenligner kanskje alle med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. De har lyktes enormt. Vi må passe oss for ikke å forvente det av alle, sier han.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og daglig leder Frode Thomassen, men de har ikke besvart henvendelsene.