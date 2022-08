Høyre om regjeringens strøm-tidsplan: – Ikke godt nok

Saken oppdateres

Regjeringen forbereder strømtiltak allerede i september. Det kommer fram i et brev til Stortinget.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) skriver i brevet at de forbereder en proposisjon om endringer i strømstønadsloven som legges frem for Stortinget i løpet av september.

I tillegg vil regjeringen vuredere om andre støtteordninger, slik som bostøtte og lån og stipend for studenter, bør styrkes. Det vil i så fall gjøres i forbindelse med statsbudsjettet for 2023, tidlig i oktober.

Aasland lover at de i det samme budsjettet vil legge frem en evaluering av strømstøtteordningen for husholdninger.

Støtte til næringslivet

Når det gjelder strømstøtteordning til næringslivet skriver regjeringen at det kommer tiltak senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Det mener Høyre ikke holder mål.

–Vi forventer at regjeringen jobber raskt og at de legger frem en strømstøtteording for bedrifter i en egen sak, slik at Stortinget kan ta stilling til saken umiddelbart. Hvis den blir lagt frem i statsbudsjettet, vil ikke bedriftene få avklaring før i desember. Det er ikke godt nok, sier Nikolai Astrup som sitter i Energi- og miljøkomiteen for Høyre.

Vil kalle inn Stortinget

Høyre er nå klare til å avholde ekstraordinært møte i Stortinget så snart regjeringen er klare til å fremlegge sak.

Også SV, Rødt og Krf ønsker et ekstraordinært møte i Stortinget.

Fungerende leder i SV Kirsti Bergstø mener regjeringen har kommet SV i møte med signaler om bedre strømstøtte til husholdningene, regulering av krafteksport og lovnader om mer til energiøkonomiske tiltak.

– Samtidig er det helt nødvendig med mer grunnleggende endringer for å ta politisk kontroll over krafta og derfor ønsker SV et ekstraordinært møte i stortinget så raskt som mulig, der dette er tema.

Vurderes i morgen

Flertallet i Stortingets presidentskapet bestemte seg i forrige uke for å be regjeringen om en tidsplan for ulike strømtiltak.

Hensikten med å få en tidsplan var å få vite om det er strømtiltak mindretallsregjeringen trenger å få gjennom i Stortinget før ordinær møtestart i oktober.

Presidentskapet vil møtes i morgen for å avgjøre om det er behov for å kalle inn til et ekstraordinært møte på Stortinget.